我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

新款iMac升級M4晶片 超美7色 還支援Apple Intelligence

記者黃筱晴／即時報導
一體成型設計的新款iMac，內含強大的M4晶片，並提供多種趣味色彩選擇一體成型設計囊括強大的 M4 晶片，以及令人驚豔的 Apple Intelligence 功能，新款 iMac 提供多種趣味色彩選擇。(圖／蘋果提供)
一體成型設計的新款iMac，內含強大的M4晶片，並提供多種趣味色彩選擇一體成型設計囊括強大的 M4 晶片，以及令人驚豔的 Apple Intelligence 功能，新款 iMac 提供多種趣味色彩選擇。(圖／蘋果提供)

色彩控又要瘋了！蘋果宣布推出新款iMac，搭載最新強大的M4晶片並帶來一系列鮮亮新色，有別於去年推出上一代豔麗的色彩，今年全新設計全機身都更粉嫩一些，在同樣極致纖薄的機身下，帶來比M1版iMac快上1.7倍的強大生產力，照片編輯和遊戲等繁重工作流程的處理速度更可快達2.1倍，神經網路引擎則比搭載M1的iMac快超過3倍，隨著Apple Intelligence的正式推出，更將為使用者帶來更智慧便利的生活。

新款iMac共有綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、綠色和銀色等7種搶眼色彩，並配備顏色相襯的巧控鍵盤，以及巧控滑鼠或可選購的巧控板，而這些配件也終於都換上了USB-C埠，果粉們現在只需一條電線，即可為全系列蘋果裝置進行充電。

另外，這次iMac 24吋4.5K Retina顯示器也首度提供奈米紋理玻璃選項，這是在年初Ｍ4版iPad Pro之後第2個提供這個選擇的產品，可大幅降低反射率和眩光，同時維持出色的影像品質，也讓iMac更適合擺放在滿室陽光的客廳，或明亮的店面中使用。

許多家庭、學生族群愛用的iMac也配備了全新12MP Center Stage相機，支援「桌上視角」功能，利用廣角鏡頭，可同時顯示使用者以及其桌面的俯視視角，在視訊會議、線上授課或是直播時時尤其好用。而超方便的「人物居中」功能，則會自動讓視訊通話的每位參與者都能完美處於畫面中央，全家人進行FaceTime通話時人人都是主角。

新款iMac以更快的16GB統一記憶體為標準配置，最高可達32GB。

iMac帶來同色系鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。(圖／蘋果提供)
iMac帶來同色系鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。(圖／蘋果提供)

搭載M4的新款iMac可飛速處理繁重的創意工作流程，例如在《Adobe Phot...
搭載M4的新款iMac可飛速處理繁重的創意工作流程，例如在《Adobe Photoshop》和《Adobe Premiere Pro》中套用複雜的濾鏡與效果。(圖／蘋果提供)

iMac具有顏色大膽的背面，正面則展現細膩漸層色調的全新面板，讓使用者得以全心投...
iMac具有顏色大膽的背面，正面則展現細膩漸層色調的全新面板，讓使用者得以全心投入工作。(圖／蘋果提供)

4個USB-C埠皆支援Thunderbolt 4，帶來超快的傳輸速度，因此使用者...
4個USB-C埠皆支援Thunderbolt 4，帶來超快的傳輸速度，因此使用者可以連接更多配件，如外接儲存裝置、充電座，以及最多2台高解析度外接顯示器。(圖／蘋果提供)

iMac隨附的配件現在皆配備USB-C連接埠。(圖／蘋果提供)
iMac隨附的配件現在皆配備USB-C連接埠。(圖／蘋果提供)

搭載M4的iMac具備世界上最快的CPU核心，可飛快地進行Safari和Exce...
搭載M4的iMac具備世界上最快的CPU核心，可飛快地進行Safari和Excel等App之間的多工處理。(圖／蘋果提供)

新款iMac以大膽新色帶來更多趣味，讓使用者能在家庭、工作空間或店面增添個人化亮...
新款iMac以大膽新色帶來更多趣味，讓使用者能在家庭、工作空間或店面增添個人化亮點。(圖／蘋果提供)

憑藉M4的強大與其先進的GPU，iMac為「文明帝國 VII」等遊戲大作帶來超流...
憑藉M4的強大與其先進的GPU，iMac為「文明帝國 VII」等遊戲大作帶來超流暢的遊玩體驗。(圖／蘋果提供)

晶片 Apple

上一則

愈禁忌愈興奮…12星座「婚外情」契機 牡羊享受掠奪感、魔羯易職場外遇

下一則

MLB洋基的幸運小物：復古高領內衣 前隊長基特也穿過

延伸閱讀

英特爾宣布成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務

英特爾宣布成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務
蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元
洛杉磯等5機場 獲撥款6000萬升級基礎設施

洛杉磯等5機場 獲撥款6000萬升級基礎設施
觀察站／美大選避觸敏感神經 台積監控華為防繞道下單

觀察站／美大選避觸敏感神經 台積監控華為防繞道下單

熱門新聞

（圖／免費圖庫pakutaso）

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

2024-10-27 22:00
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15
四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

2024-10-24 23:00
四生肖冬季前有望升職加薪。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大

2024-10-21 22:40
四星座因性格特質使他們日子特別好過。示意圖。（取材自pexels.com@Tetyana Kovyrina）

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

2024-10-27 00:15

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定

華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定