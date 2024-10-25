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蘋果M4版MacBook Pro筆電下周將發表 這3款機種都會有新品

記者黃筱晴／即時報導
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak在個人X帳號上宣布將在10月28日早上展開一系列新品發表。(取材自X@gregjoz)
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak在個人X帳號上宣布將在10月28日早上展開一系列新品發表。(取材自X@gregjoz)

蘋果又有新品要發表了。蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak凌晨在個人X帳號上發文「Mac (😉) your calendars! 」，宣布將在10月28日早上展開一系列新品發表，並配上Mac的Finder圖示變成蘋果Logo的動畫，繽紛閃亮的動畫除了與Apple Intelligence相呼應之外，也等於證實了先前的傳言，接下來還會有一波新品發表聚焦在Mac產品線。

根據外界預測，有可能會發表M4版的MacBook Pro，可能會有14、16吋2種尺寸機型；另外，許多果粉最期待的就是新款Mac Mini，可能會搭載新的M4和M4 Pro晶片，據傳可能會放棄其USB-A埠，而外型則會與Apple TV 4K一樣迷你。

也有傳言指出，色彩繽紛的iMac也會推出升級M3或M4晶片的版本，而果粉們可能也會非常期待看到所有的Mac周邊配件包括Magic Mouse、Magic Touchpad，以及Magic Keyboard全都換上Type-C接頭，不用再找Lightning充電線放去哪了。

而除了硬體發表，下周iOS 18.1也即將正式上線，首波Apple Intelligence功能則僅在美國率先推出。

Apple 晶片 iOS

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