OpenAI的ChatGPT語音助理來了 少數付費客戶先得

OpenAI開始向少數用戶推出ChatGPT語音助理功能。(美聯社)

OpenAI 正對少數用戶推出備受期待的ChatGPT 語音助理功能，先前，因為潛在的安全問題，發布時間有所延遲。

這家AI新創公司表示，周二開始，將向一小部分付費的ChatGPT Plus客戶提供語音功能。該產品有四種預設語音，不能模仿他人說話方式。OpenAI 還表示，該公司已加入新的過濾器，以確保軟體能發現並拒絕產生音樂或其他某些受版權保護形式音訊的要求。

語音選項是OpenAI在5月發布GPT-4o時的核心項目，GPT-4o是GPT-4的更新版，更擅於即時處理文字、音訊和圖像。該公司去年推出了一個限制較多的選項，讓ChatGPT與用戶對話，而最新的功能承諾速度會更快，且搭配強大的圖像辨識能力，讓聊天機器人成為更厲害、更動態的對話夥伴。

OpenAI先前打算6月底就要向一小部分ChatGPT Plus付費用戶推出語音助手，但後來決定需要多花一個月時間才能 「達到釋出標準」，它當時表示正在調整軟體，使其能發現和拒絕回應某些類型的內容，確保有效處理來自數百萬用戶的請求。

該公司周二發聲明說，「透過逐步推出，我們可以密切監控使用情況，並基於真實世界的回饋，不斷改良模型能力和安全性」。OpenAI並重申，計劃今秋向所有付費的ChatGPT Plus訂戶推出語音功能，目前仍在開發5月發布會上展示的視訊和螢幕分享功能。這些功能還沒有設定推出日期。

語音功能一開始的功能清單較為有限。例如，聊天機器人無法存取電腦視覺功能。有這個功能的話，只要透過智慧手機的相機，就能讓聊天機器人對用戶舞姿提供口語回饋。