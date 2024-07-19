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OpenAI推小模型GPT-4o mini 今秋引入蘋果裝置

中央社舊金山18日專電
OpenAI推出新產品GPT-4o mini。(路透)
OpenAI推出新產品GPT-4o mini。(路透)

OpenAI推出新產品GPT-4o mini，公司強調這是市場上最具效益的小型模型，ChatGPT用戶也可以選用，並將於今年秋天與蘋果個人智慧系統Apple Intelligence結合，在iPhone等裝置運行。

人工智慧（AI）模型市場競爭激烈，OpenAI今年5月推出GPT-4o，是公司迄今最強大的模型，今(18)天再推出「小型模型」GPT-4o mini，與GPT-4o一樣能夠處理文字、圖片、及影像，但成本較其上一代大型模型GPT-3.5 Turbo便宜60%。

舊金山科技網站VentureBeat指出，OpenAI產品經理高德蒙（Olivier Godement ）在電話會議上表示，GPT-4o mini今年將透過蘋果公司（Apple）的個人智慧系統Apple Intelligence，為蘋果行動裝置和電腦用戶提供服務。

蘋果2天前釋出iOS 18作業系統首個公開測試版（public beta），預計今年秋季以免費軟體更新的形式，在iPhone Xs和後續機型上提供iOS 18正式版，結合其Apple Intelligence，並引入OpenAI的模型。

GPT-4o mini是在雲端伺服器上運行，並沒有因為模型變小改至設備上運行，似乎有違小模型「更快、更安全、不需連接網路」的優勢。

高德蒙回應指出，即便在雲端伺服器上運行，速度仍較旗下大部分模型來得快，更重要的是，對開發者來說，省去他們在裝置上的硬體運算設定問題。

OpenAI密集推出新產品，反映生成式AI市場的激烈競爭。

美國科技雜誌「連線」（WIRED）指出，Meta 計劃於7月發布具4000億參數的超大型Llama 3模型。OpenAI搶先一步，在Meta之前推出小型多模態模型。

高德蒙說，客戶需求不斷變化，越來越多企業和開發者結合大小模型來運作。

AI OpenAI Apple

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