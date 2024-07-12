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iPhone間諜軟體威脅頻傳 蘋果再示警98國用戶

中央社舊金山11日專電
iPhone用戶受到間諜軟體攻擊的情況越來越頻繁。(路透)
iPhone用戶受到間諜軟體攻擊的情況越來越頻繁。(路透)

蘋果公司（Apple）10日向98國特定用戶發出「間諜軟體威脅」通知信，這是繼4月事件後新一波警訊。專家表示，記者、特定企業管理人員仍是被針對的目標，建議一般大眾仍須定期更新軟體。

美國科技新聞網站TechCrunch指出，蘋果已向98個國家用戶發出威脅通知，示警潛在的「傭兵間諜軟體」（mercenary spyware）攻擊，除提到攻擊者試圖遠端破壞用戶帳號，也指出攻擊具針對性，「因為你的身分或你從事的行業」。

蘋果提醒收到通知的用戶「認真對待」，儘管偵測並非絕對準確，但蘋果對這波警告有高度把握。這是蘋果今年以來，第二次發出間諜軟體威脅通知。

蘋果並未公布攻擊者身分或是那98個國家，印度是傳出遭攻擊的國家之一。蘋果在與用戶溝通時提及，洩漏過多細節會幫助攻擊者逃避未來的偵測。

富比世」雜誌（Forbes）今天指出，iPhone用戶受到間諜軟體攻擊的情況越來越頻繁。今年4月，研究人員揭露名為LightSpy的中國間諜軟體如何捲土重來，表示這個間諜軟體可以近乎完美的精準定位目標，因此「特別危險」。

間諜軟體可以讓攻擊者完全存取iPhone內資料，包括像WhatsApp和Signal的加密訊息，以及音檔和影片。

蘋果的解決方案是「鎖定模式（封閉模式）」。但如果用戶發現iPhone等「裝置速度變慢」，或是「出現並未安裝的應用程式」，可能是受到攻擊的跡象。

一般iPhone用戶不用過於擔憂，因為並非每個人的裝置都會受到攻擊，但是異議人士、記者、特定企業需要採取額外措施來防範。

安全公司高階經理薩卡亞（Suzan Sakarya）表示，對一般用戶來說，間諜軟體仍然非常罕見，這次間諜軟體攻擊是精確針對那些握有權限和人脈的用戶。

另一名資安專家萊特（Sean Wright）建議，一般用戶仍必須維持高度警戒，定期更新軟體、留意安裝的應用程式和來源、對網路釣魚保有警覺心。

專家也提到，如果裝置受到攻擊，最徹底的解決方式是停止使用受攻擊的iPhone。美國國家安全局（NSA）表示，關閉手機可以暫時阻斷間諜軟體，做為一種即時的應變方式。

間諜 iPhone 富比世

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