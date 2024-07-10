三星Galaxy Watch上山下海 從早到晚掌握健康狀況

三星發表智慧手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3新品。(記者沈昱嘉／攝影)

三星 電子於Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，包含新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6、智慧手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Buds3，全系列產品除了硬體規格再升級，也融合更多實用Galaxy AI 功能，持續拓展Galaxy AI生態圈，為用戶解鎖AI應用無限可能。

除了2款旗艦摺疊手機，想要完整釋放Galaxy AI功能，當然還要搭配Galax Watch與Galaxy Buds系列組成強大三星生態系，全新推出的Galaxy Watch Ultra與Galaxy Watch7為全球首款搭載3奈米處理器晶片的智慧手錶，處理速度大幅提升之外，感應器與GPS規格也升級，讓數值測量與定位都更為精準。其中Galaxy Watch Ultra採鈦金屬材質，具備10ATM防水效能，可適應更極端的環境使用，且續航力最長達100小時。

此次Galaxy Watch新增2大健康功能，一是內建經FDA認證的睡眠呼吸中止監測功能，提供簡易的主動式工具檢測 睡眠呼吸中止症的潛在跡象。另外，升級版BioActive感應器更為用戶帶來AGE指數功能，能直接於腕間便利追蹤進階糖化終產物AGE，這個數值受飲食與生活型態的強烈影響，透過體內蛋白質、脂肪、糖分子的變化，反應整體的生物老化過程，是新陳代謝健康度的指標。

透過Galaxy AI，這次Galaxy Watch的健康管理功能也再進化，可以整合包括平均睡眠時間、睡眠時長、前日活動、睡眠期間心率與心率變化等健康指標的綜合分析，給予用戶「身體能量指數」，更容易掌握身體狀況變化趨勢，並透過AI健康顧問、AI睡眠分析，協助更精確地達成健康目標。