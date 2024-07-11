為運動員而生 三星打造Galaxy Z Flip6奧運特別版

Galaxy Z Flip6奧運特別版，為所有參賽運動員設計與訂製。(三星提供)

三星 除了在稍早舉辦的Galaxy Unpacked 2024發表全新行動裝置陣容，迎接即將到來的2024年巴黎奧運 與帕運，身為全球合作夥伴的三星電子，也同步亮相的最新Galaxy Z Flip6奧運特別版，為所有參賽運動員設計與訂製。

2024年巴黎奧運特別版為首款搭載Galaxy AI 之奧運機種，此特別版專為運動員設計，已預先安裝全套專屬服務與實用應用程式，旨在讓他們從抵達巴黎那一刻起，即可擁有美好的參賽體驗。此外，這也是三星最新產品首次在正式上市前提供給運動員使用。Galaxy Z Flip6更是首款可以讓運動員帶上頒獎台紀錄得獎精彩時刻的奧運版手機。

新款Galaxy Z Flip6以醒目的黃色點綴著金色的奧運五環標誌與帕運標誌，帶來時尚搶眼的風格，三星也與曾為法國隊設計2024年巴黎奧運開幕式官方服裝之巴黎精品男裝品牌Berluti合作，為每支手機設計專屬的主題式感應保護殼。此保護殼採用Venezia皮革製成，皆具備獨特的古銅色調，而鮮豔配色的靈感來自奧運五環，完美彰顯奧林匹克精神與卓越和團結的價值觀。

運動員除了可以透過豐富的Galaxy AI功能，包括通話即時翻譯、翻譯助理、生成式慢動作精彩鏡頭等，在奧運期間更輕鬆交流之外，每部Galaxy Z Flip6奧運特別版也將隨附與Orange合作的100GB數據流量的5G eSIM，以及2年三星全球保固服務。