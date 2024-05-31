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Meta通知歐洲用戶 將拿Facebook、Instagram貼文訓練AI

中央社台北31日電
Meta通知Facebook與Instagram歐洲用戶，公開貼文將用於訓練人工智慧（AI）模型。(美聯社)
Meta通知Facebook與Instagram歐洲用戶，公開貼文將用於訓練人工智慧（AI）模型。(美聯社)

外媒報導，Meta公司近期通知Facebook（臉書）與Instagram歐洲用戶，從今年6月26日起歐洲用戶的公開貼文將可用於訓練人工智慧AI）模型，用戶有權提出異議、反對個人資料被蒐集使用，但Meta也有權否決異議。

中央社記者今(31)天詢問Meta，這項措施是否包含台灣用戶、提出異議的步驟，至發稿為止尚未取得回覆。

綜合Mashable、Euronews等國外新聞網站報導，Meta日前在歐洲地區推出生成式AI模型後，也同步更新隱私權政策。

歐洲用戶在Meta產品和服務中分享的資訊，包括公開發表的貼文、照片、圖說、主動發給AI聊天機器人的訊息，都會被用來發展與改善AI模型，但不包含用戶的私人訊息內容。

報導指出，用戶雖然可以提出異議，避免個人資料被用於訓練Meta AI，但過程相當複雜，除了需要填寫支援網頁上的特定表格，表達明確的反對意見，還要附上電子郵件信箱等個人資料。

報導說，即使提出異議申請，Meta仍可在審查後否決；即使Meta同意用戶申請，還是可能有一小部分個人資料被用於訓練AI，例如其他用戶分享自己的貼文，或有其他貼文提到自己。

AI 臉書 人工智慧

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