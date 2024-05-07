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蘋果發表會4大新品實機一次看 13吋iPad Pro薄得太驚人

記者黃筱晴／即時報導
新款13吋iPad Pro厚度僅有5.1mm超纖薄。（記者黃筱晴／攝影）
新款13吋iPad Pro厚度僅有5.1mm超纖薄。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果今年首場發表會將重點放在創作者、學生們最愛的iPad系列，推出全新設計、功能大幅升級的iPad Air、iPad Pro、Apple Pencil Pro，以及巧控鍵盤，這次除了線上活動，蘋果也特別在英國倫敦舉辦了實體活動，讓部分媒體搶先一睹新機魅力。

發表會中最令人眼睛一亮的，當屬新款iPad Pro，提供13吋與11吋2種尺寸選擇，機身超薄變輕超有感，13吋機型甚至厚度僅有5.1mm，重量比前一代也減輕近110克，對想要大螢幕又對重量有點猶豫使用者來說簡直太完美。螢幕使用串聯式OLED技術的Ultra Retina XDR顯示器，帶來精準度、色彩和亮度的大幅進化，最狂的是，直接跳代升級，為專業用戶送上最新一代M4晶片，這也是新款iPad Pro可以達成超輕薄設計、絕美顯示器，以及超狂效能的關鍵。

搭載M2晶片的新款iPad Air則是首次提供13吋與11吋2種尺寸，擁有更多以往iPad Pro才具備的好用功能，包括視訊「人物居中」、「空間音訊」」的橫向立體聲揚聲器。因為升級了M2晶片，速度比先前搭載M1的iPad Air快將近 50%，結合CPU中的ML加速器和強大的GPU，也讓新款iPad Air非常適合用來運行各種會用到AI功能的應用程式。

另外一個會讓創作者們立刻刷卡買單的新產品，則是加入全新感測器的Apple Pencil Pro，雙指按壓筆桿即可叫出工具列，方便快速切換工具、線條粗細與顏色；內建的陀螺儀則讓使用者能夠透過轉動Apple Pencil Pro來改變筆刷的粗細與筆觸，這個「側旋」的新功能，書寫時更像真的在使用紙筆一樣，想要拿來寫書法都沒問題。另外，先前就有的「懸浮」功能現在甚至加上了虛擬的筆刷陰影，切換不同筆刷時底下的陰影也會跟著變化，是個有點小但卻非常巧妙的有趣設計。

而隨著iPad Pro變得超級輕薄，蘋果也終於更新了搭配的巧控鍵盤設計，新增了一排功能鍵列，將經常使用的調整螢幕亮度、播放/暫停、音量控制等功能都變成實體按鍵，材質也換成了手感更好的鋁金屬手托，觸控板也再加大了一些、觸覺回饋反應也更靈敏，對於慣用MacBook的用戶應該會覺得非常熟悉。

搭載M2的新款iPad Air首次提供2種尺寸，紫色超夢幻。（記者黃筱晴／攝影）
搭載M2的新款iPad Air首次提供2種尺寸，紫色超夢幻。（記者黃筱晴／攝影）
全新Apple Pencil Pro多了更多感測器，達成有如真實紙筆的書寫體驗。...
全新Apple Pencil Pro多了更多感測器，達成有如真實紙筆的書寫體驗。（記者黃筱晴／攝影）
搭配新款iPad Pro推出的巧控鍵盤，鋁金屬材質手感更好。（記者黃筱晴／攝影）
搭配新款iPad Pro推出的巧控鍵盤，鋁金屬材質手感更好。（記者黃筱晴／攝影）

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