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8成交友軟體 為謀利洩個資 還恐淪「詐騙工具」

編譯俞仲慈／綜合23日電
許多交友應用程式都有個資外洩疑慮，甚至可能成為詐騙工具，呼籲網友要提高警覺。圖為交友應用程式裡的會員照片。(美聯社)
許多交友應用程式都有個資外洩疑慮，甚至可能成為詐騙工具，呼籲網友要提高警覺。圖為交友應用程式裡的會員照片。(美聯社)

交友應用程式(Dating apps)是現代人普遍的交友管道，不過根據調查，分享在Dating apps的個資有外洩疑慮，甚至可能成為詐騙工具，呼籲網友要提高警覺。

根據華盛頓郵報報導，非營利組織Mozilla Foundation「不包括隱私」(Privacy Not Included)計畫，針對25個Dating apps調查隱私保護措施、個資外洩等紀錄，結果被Tinder、Grindr、OkCupid、Hinge和Bumble等22個知名apps拒於門外。

不過研究團隊仍發現，有八成Dating apps會出於廣告收益而出售用戶個資，甚至可能還有其他目的，例如母公司Spark Networks旗下Jdate、Christian Mingle和EliteSingles等專業約會服務公司，其隱私政策告知可能會收集用戶「敏感」個資，包括政治立場、所屬工會甚至「性偏好與經驗」。

「不包括隱私」研究員麥唐納(Zoë MacDonald)指出：「顯示用戶要分享很多個資，雖然理由是為了交友，他們獲得個資不僅有用戶同意，然後將個資用於跟交友毫不相關的用途」。

以Coffee Meets Bagel的作法為例，若用戶希望雙方見面更順利，可以使用視訊聊天，但是得同意業者收集「視訊聊天中的內容與資料」，換言之，業者「可能」藉此獲得這些個資。

Dating apps除了有隱私外洩疑慮，還可能招來騷擾或詐騙等犯罪行為，根據資安公司「卡巴斯基」(Kaspersky)估計，北美約40%用戶曾遭遇詐騙，其中有20%上當。

今年2月間，有受害者向經營Tinder、Hinge和League的母公司「Match Group」提出集體訴訟，指控該公司不透明的演算法，妨礙用戶配對成功，並誘使用戶不斷付費，只為牟利而非誠心協助交友。

麥唐納呼籲網友，分享個資應如同LinkedIn的做法，謹慎為上；她說：「只要知道分享的任何內容都可能變成公開資料，所以要少分享並鎖定內容。」

華盛頓郵報 個資外洩 資安

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