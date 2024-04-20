製作亞裔與白人配對照片失敗 Meta AI遭疑「種族偏見」

查克柏格與華裔妻子普西拉·陳，因自家推出的人工智慧(AI)圖像生成工具「Imagine」無法製作亞裔男性與白人女性配對的照片，遭質疑種族偏見。(美聯社)

臉書母公司Meta執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)娶華裔普西拉·陳(Priscilla Chan)為妻，偏偏Meta自家推出的人工智慧(AI )圖像生成工具「Imagine」無法製作亞裔男性與白人女性配對的照片，而遭質疑Meta技術存有種族偏見。

根據商業內幕(Business Insider)報導，為了迎戰谷歌 (Google)的AI模型Gemini，Meta去年底也推出自家AI圖像生成軟體「Imagine with Meta AI」，用戶只要輸入文字提示，Meta Imagine就可以將文字轉換成四張逼真的圖像，供用戶選擇。

不料科技新聞網站The Verge記者米婭·佐藤(Mia Sato)歷經「數十次」嘗試，企圖透過Meta Imagine製作亞裔男、女與白人配對的圖像，結果均告失敗，率先披露Meta Imagine的重大瑕疵。

於是商業內幕如法炮製，指示Meta Imagine製造一張華裔丈夫與白人妻子的圖像，結果出現一對亞裔夫婦的圖片。諷刺的是，Meta執行長查克柏格的華裔妻子普西拉·陳是一名小兒科醫師，她在哈佛大學就讀期間與查克柏格相識、相戀，兩人於2012年結婚，婚後育有三個女兒。

於是有網友質疑Meta有種族偏見，還故意在社群平台X公開查克柏格夫婦的照片，強調是利用Imagine製作的圖像，藉此嘲諷Meta。

不過Meta絕非第一家AI技術被捲入「種族歧視」之嫌的大型科技公司。今年2月間，谷歌用戶發現Gemini製造的圖像不符合歷史事實，迫使谷歌宣布Gemini暫停使用，當時谷歌坦承：「Gemini能夠製造各類群體其實是件好事，而且廣被世界使用，只是目前技術尚未達標」。

Gemini與Imagine這類AI圖像生成工具是收集大量數據後進行計算，如果不同族裔夫妻的照片存檔稀少，就難以製造出對應圖像，而陷入種族偏見質疑。

AI倫理專家史特夫鮑爾(Nakeema Stefflbauer)先前即表示：「隨著預測演算法與AI技術普及，大眾難以察覺這些圖像只是源於對一般觀點、刻板印象或謊言的立即回覆」。