我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

iPhone在中國銷售驚跌24% 市占狂掉至第四

編譯葉亭均／綜合外電
數據顯示，蘋果智慧手機iPhone今年首六周在中國市場的銷售下滑了24%。(美聯社)
數據顯示，蘋果智慧手機iPhone今年首六周在中國市場的銷售下滑了24%。(美聯社)

根據市場調查機構Counterpoint Research的數據，蘋果智慧手機iPhone今年首六周在中國市場的銷售下滑了24%，使得蘋果在當地智慧手機市占率落居至第四名。

根據Counterpoint的資料，蘋果公司把在中國市場「最暢銷智慧手機製造商」頭銜讓給本土品牌Vivo，而Vivo向來是以平價智慧手機見長。然而，蘋果與Vivo手機在這段期間的銷量都是下滑的，原因是中國整體智慧手機市場萎縮7%，這澆熄了短期內銷售回升的希望。

在這段期間，華為科技的智慧手機銷量受到國產Mate 60 Pro和一波愛國買氣帶動，市占率從9.4%上升至16.5%，排名第二；2020年從華為分拆出來的品牌「榮耀」則位居市占第三，是唯一見到銷量成長的智慧手機品牌，成長幅度為2%。研究人員說，蘋果iPhone市占率從一年前的19%下滑至15.7%，市占排名第四。

iPhone一直無法在中國市場複製往昔的成功，部分原因是整體市場市況惡化。為了刺激需求，蘋果1月在官網罕見推出折扣促銷，而目前網路上的經銷業者提供的折價幅度多達180美元（新台幣約5,700元）。

Counterpoint分析師林科宇（Ivan Lam）表示：「儘管消費者信心下滑，華為提高生產，以便滿足市場對Mate 60系列的需求。」「先前一年相當受到壓抑，但就蘋果而言，短期還有更多迴旋餘地，像是婦女節前的積極促銷就是例子之一。」

華為 iPhone

上一則

川普造勢播放Sinead O'Connor冠軍單曲 唱片公司要求停用

延伸閱讀

音樂串流涉壟斷蘋果遭重罰 批歐盟偏袒Spotify

音樂串流涉壟斷蘋果遭重罰 批歐盟偏袒Spotify
蘋果新款筆電本周開賣 台鏈吞補丸

蘋果新款筆電本周開賣 台鏈吞補丸
財經簡訊

財經簡訊
手機受潮放米袋？蘋果急喊NO 應該這樣做

手機受潮放米袋？蘋果急喊NO 應該這樣做

熱門新聞

發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
搜狐網列出有三大星座，用冷酷把自己包裝起來。示意圖。(圖／123RF)

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

2024-03-02 19:05
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）

辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯

2024-02-26 19:25
圖／canva

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

2024-03-01 23:01
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。（路透）

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

2024-03-01 03:10

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋