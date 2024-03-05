iPhone在中國銷售驚跌24% 市占狂掉至第四

數據顯示，蘋果智慧手機iPhone今年首六周在中國市場的銷售下滑了24%。(美聯社)

根據市場調查機構Counterpoint Research的數據，蘋果智慧手機iPhone 今年首六周在中國市場的銷售下滑了24%，使得蘋果在當地智慧手機市占率落居至第四名。

根據Counterpoint的資料，蘋果公司把在中國市場「最暢銷智慧手機製造商」頭銜讓給本土品牌Vivo，而Vivo向來是以平價智慧手機見長。然而，蘋果與Vivo手機在這段期間的銷量都是下滑的，原因是中國整體智慧手機市場萎縮7%，這澆熄了短期內銷售回升的希望。

在這段期間，華為 科技的智慧手機銷量受到國產Mate 60 Pro和一波愛國買氣帶動，市占率從9.4%上升至16.5%，排名第二；2020年從華為分拆出來的品牌「榮耀」則位居市占第三，是唯一見到銷量成長的智慧手機品牌，成長幅度為2%。研究人員說，蘋果iPhone市占率從一年前的19%下滑至15.7%，市占排名第四。

iPhone一直無法在中國市場複製往昔的成功，部分原因是整體市場市況惡化。為了刺激需求，蘋果1月在官網罕見推出折扣促銷，而目前網路上的經銷業者提供的折價幅度多達180美元（新台幣約5,700元）。

Counterpoint分析師林科宇（Ivan Lam）表示：「儘管消費者信心下滑，華為提高生產，以便滿足市場對Mate 60系列的需求。」「先前一年相當受到壓抑，但就蘋果而言，短期還有更多迴旋餘地，像是婦女節前的積極促銷就是例子之一。」