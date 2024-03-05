Google畫圈搜尋功能 擴大支援Pixel 7系列手機

圖為Google新旗艦機Pixel 7/7 Pro。(本報資料照片／台灣大哥大提供）

Google今天宣布，Pixel手機和第1代Pixel Watch手表的3月新功能將開始推送給用戶，原本先在Pixel 8亮相的「畫圈搜尋」功能，將擴大支援Pixel 7和Pixel 7 Pro手機。

「畫圈搜尋」讓使用者不需切換應用程式，就能輕鬆展開搜尋，只要長按Pixel首頁按鈕或導覽列，就可以用畫圈、塗鴉、點按等方式，在圖像、文字或影片上搜尋想知道的資訊。

Pixel另一項新功能是在Instagram上呈現10位元影片內容。Pixel產品行銷經理法哈度（Mayra Fajardo）在官方部落格發文說，Pixel手機可以錄製10位元HDR（高動態範圍）影片，捕捉並呈現色彩鮮豔、亮度及對比度更高的影片效果。接下來可以透過Instagram Reels短影音功能錄製及上傳10位元HDR影片，並在Instagram上傳分享Ultra HDR格式照片。

Pixel還有應用程式畫面分享功能，當使用手機進行視訊會議時，可以直接分享所需的應用程式畫面，不必再投放、錄製或分享整個螢幕畫面，這項功能將支援Pixel 5a（5G ）版和後續裝置。

現在也可以在新手機上存取先前已設定的藍牙裝置，透過快速配對，以更便利的方式連結對應裝置。

針對手表功能更新，第1代Pixel Watch將新增配速訓練功能，可以在運動期間設定自己的目標配速；使用者介面經過重新設計，透過更大和顏色更明亮的顯示字體，可以在運動過程中，更清楚看到自己的訓練數據，掌握心率和配速。

此外，第1代Pixel Watch將支援自動開始和停止運動偵測功能，不再需要手動啟用或結束。使用者也能在手表上查詢大眾運輸路線，可以看到不同大眾運輸選項、即時發車時間和支援指南針的地圖介面。