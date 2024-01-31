不管幾歲都適用 研究實證這款「國民電玩」可改善憂鬱

（圖／健康醫療網）

近期有則網路新聞報導指出，一位日本 網友因憂鬱症停職一整年，這時，他的精神科醫師出了個奇招──叫他去玩《超級瑪利歐》。是的，你沒聽錯，就是每個人童年或多或少經歷過、在螢幕上跳來跳去的遊戲。結果這名日本網友竟然在拯救公主的過程中，重新找到了人生的方向，憂鬱症狀更大幅改善，令他對醫師感恩終身。

瑪利歐遊戲實驗 這些能力都提升了

「你知道嗎？玩電玩可能不只是消磨時間那麼簡單。」事實上，真的有針對《超級瑪利歐》對人體影響的學術研究。安南醫院精神醫學科主任張俊鴻提及，一群德國 科學家在2014年做了個實驗：找48個志願者並分成兩組，其中一組天天玩30分鐘的瑪莉歐遊戲，且持續了兩個月。研究發現，這群勤奮的玩家們大腦某些部位發生了變化──右側海馬結構和右側背外側前額葉皮質的灰質增加了。這意味著他們在空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力都有所提升。

長輩玩電玩 大腦也跟著受益

更有意思的是，這些變化與玩家對電玩遊戲的渴望有關。看來，對遊戲的愛不僅讓人開心，還能讓大腦更聰明。張俊鴻主任強調，藉由遊戲訓練可能對抵抗創傷後壓力症候群、思覺失調、憂鬱等精神疾病有幫助，因為這些疾病都會讓大腦某些部位萎縮。

此外，不只年輕人，張俊鴻主任分享，另一項由加拿大 團隊在2017年做的有趣研究顯示，玩3D視訊遊戲，比如《超級瑪利歐 64》，能幫助老年人保持海馬體灰質，而海馬體灰質對認知健康來說非常重要。

大腦密集訓練 凡事都應適量

從日本網友的親身經歷、德國與加拿大的研究都顯見，不管年紀多大，學習新事物對保持大腦活躍是非常重要的。「下次有人說你玩遊戲浪費時間，你就告訴他，其實你在進行大腦的密集訓練」。當然，張俊鴻主任提醒，這不代表整天玩遊戲就是好事，畢竟凡事都應適量才恰當。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60720