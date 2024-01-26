任天堂傳今年將推新一代Switch 配備8吋LCD螢幕

任天堂傳出今年將推出新一代 Switch遊戲主機。（路透）

科技產業研調機構Omdia分析師早瀨弘（Hiroshi Hayase）表示，任天堂 今年將推出配備8吋LCD螢幕的新一代Switch遊戲主機。

早瀨弘26日在東京表示，任天堂的新主機將帶動所謂的娛樂用顯示器在2024年的出貨倍增。他的研究聚焦中小型顯示器，是依據查看供應鏈中的企業做為年度預測的基礎。

任天堂已問世七年的Switch遊戲機迄今銷量超過1.32億台，正接近產品周期的尾端。該公司對任何可能的後繼產品一直保持緘默，但預期今年節日旺季將推出新一代產品。

夏普 公司（Sharp）去年表示，正密切與一家遊戲主機製造商合作並供應LCD面板，該公司即將上市的遊戲主機當時還在研發階段。隸屬鴻海旗下的夏普過往已與任天堂合作，並在疫情期間做為Switch的組裝業者。

遊戲主機領域的競爭已經愈來愈激烈，根據Circana的數據，Sony的PlayStation 5去年在美國雙雙拿下營收、機台數的銷量王寶座，而微軟 付費遊戲訂閱服務Xbox Game Pass持續擴張。根據微軟去年公布的規劃文件，微軟今年也可能推出新版Xbox遊戲主機。

任天堂發言人沒有立即回覆置評請求。

任天堂如果推出配備更佳的繪圖、儲存和其他能力的硬體平台，將有助於重振任天堂的吸引力，並且提高其能夠製作的遊戲品質。任天堂去年推出「薩爾達傳說：王國之淚」，被譽為是該公司充分利用年代已久主機的全部性能所達成的技術奇蹟，因此，現在若要改善遊戲品質，進行硬體升級是絕對必要。