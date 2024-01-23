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Netflix上季新增1310萬個訂戶 新冠疫情來之最 盤後大漲

編譯劉忠勇／即時報導
Netflix在全球各地區新增用戶都超過了預期。（美聯社）
Netflix在全球各地區新增用戶都超過了預期。（美聯社）

線上影視平台Netflix上季新增1310萬個訂戶，創下新冠疫情初期居家防疫以來最大成長，且出乎華爾街所料。Netflix盤後股價大漲8.9%。

財報公布前，Netflix 宣布敲定價值超過50億美元的10年協議，成為熱門摔角節目「WWE Raw」新的獨家播放平台，這是Netflix迄今規模最大的體育娛樂直播版權交易，曾經只在有線電視和無線電視獨家播出的體育賽事，如今也前進線上媒體平台。

Netflix在全球各地區新增用戶都超過了預期，光是在歐洲、中東和非洲地區，Netflix就增加了逾500萬用戶。上季營收增至88.3億美元，也超出預期；每股純益成長至2.11美元，低於華爾街預期。

靠打擊密碼共享，並推出更便宜附廣告的方案，加上引進一系列強大的節目，Netflix自2022年時好時壞的表現中反彈。

財報發布後，Netflix盤後交易中一度上漲8.9%，至535.91美元。截至紐約收盤，Netflix過去一年上漲了38%。

不過，用戶強勁成長之勢可能不會持續到2024年。Netflix表示，本季新增用戶將不及上季，但將超過去年同期的175萬。華爾街預計，Netflix本季將增加431萬用戶。

Netflix 華爾街 疫情

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