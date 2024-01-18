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蘋果Vision Pro將預購 研調：顯示器為影響出貨關鍵

中央社台北18日電
蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro即將開放預購。（美聯社）
蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro即將開放預購。（美聯社）

蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro即將開放預購，研究機構TrendForce今天指出，若首購熱烈，預估2024年Vision Pro出貨量有機會達50萬至60萬台，Micro OLED顯示器是影響成本及出貨量的關鍵。

TrendForce發布新聞稿分析，Vision Pro是蘋果擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，可藉該產品進軍虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）市場。Vision Pro發表後使空間運算（spatial computing）備受矚目，允許用戶以自然直觀的方式與虛擬物件互動，一定程度上也為產業提供新意。

TrendForce表示，索尼（Sony）於美國消費性電子展CES 2024宣布開發的延展實境（XR）頭戴設備，主打空間內容創作的直觀操作與互動，也帶有空間運算的概念，且CES 2024可見高通（Qualcomm）、宏達電（HTC）、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示VR/AR相關產品，應該是預期Vision Pro有望帶起VR/AR產業熱度。

談到Vision Pro面臨的主要挑戰，TrendForce認為在於續航不夠、應用不足以及價格不斐，然而目前看來部分瓶頸有望解套。續航方面，Vision Pro雖需外接電源或使用行動電源，但並非主攻遊戲，且使用者無須大幅移動，因此外接電源並非難事，行動電源2小時的續航力與目前主流VR設備相當。

在應用方面，TrendForce表示，Vision Pro發表後，蘋果便推出開發者工具、兼容性評估平台等，不僅現有應用程式可無縫轉移，蘋果開發者在創建新服務也幾乎無門檻。

TrendForce指出，Vision Pro價格3499美元乍看雖高，在應用足夠、體驗良好、品牌忠誠度較高等前提下，應該仍會引起市場搶購。若後續真的如市場盛傳蘋果將推平價版，則高價的Vision Pro反而能凸顯價差，刺激平價版的購買意願。

TrendForce進一步表示，有別於目前市面上頭戴式產品普遍使用1500至2000 PPI（每英吋像素）的LCD顯示器，Vision Pro改採解析度更高的Micro OLED顯示器，是為了強化沉浸式體驗，確保用戶在螢幕上不會感受到顆粒感。

不過，TrendForce也說，Micro OLED目前生產良率僅約5成，除了導致2片Micro LED面板的售價高達700美元，也限縮供應商Sony今年實際能供貨的面板數量，預估約100萬片，顯示出Micro OLED無疑是目前Vision Pro在壓縮成本效率及擴大出貨規模時，最具決定性影響的關鍵零組件。

VR CES 宏達電

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