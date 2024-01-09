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CES／華碩全新電競手機ROG PHONE 8 強打AI功能

記者吳凱中／台北即時報導
ROG PHONE 8系列處理器使用高通Snapdragon 8 Gen 3晶片，採用比前代更薄、邊框更窄、螢幕占比提升的6.78吋AMOLED螢幕。（圖／華碩提供）
ROG PHONE 8系列處理器使用高通Snapdragon 8 Gen 3晶片，採用比前代更薄、邊框更窄、螢幕占比提升的6.78吋AMOLED螢幕。（圖／華碩提供）

PC品牌大廠華碩9日早上舉行ROG「For Those Who Dare : Transcendence」線上發表會，於美國消費性電子展（CES）2024期間正式揭曉年度旗艦電競手機ROG PHONE 8及ROG PHONE 8 PRO，配備先進的人工智慧功能，包括AI辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI語音降噪等。

ROG PHONE 8系列處理器使用高通Snapdragon 8 Gen 3晶片，採用比前代更薄、邊框更窄、螢幕占比提升的6.78吋AMOLED螢幕，165Hz更新率，讓視覺體驗提升，續航力方面，則具有5500 mAh大電量和無線充電功能。

華碩表示，新機滿足遊戲玩家、直播主、內容創作者的需求，配備先進的人工智慧功能，包括AI辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI語音降噪等，使用者互動更聰明貼心。

華碩於美國消費性電子展（CES）2024期間正式揭曉年度旗艦電競手機ROG PH...
華碩於美國消費性電子展（CES）2024期間正式揭曉年度旗艦電競手機ROG PHONE 8系列。（圖／華碩提供）

新款電競手機除了全面強調人工智慧功能外，ROG PHONE 8本次重點提升攝影、拍照效能。華碩強調，ROG PHONE 8不僅是電競手機，更是專業級攝影的旗艦手機。

ROG PHONE 8旗艦三鏡頭系統分別為—5000萬像素Sony IMX890主鏡頭搭載六軸防手震Hybrid雲台3.0，1300萬像素超廣角鏡頭採用自由曲面建模光學設計，3200萬像素長焦鏡頭具備3倍光學變焦和OIS防手震功能。

在散熱設計上，為確保長時間遊戲不過熱，ROG Phone 8系列採用不同以往的被動散熱機制，將熱能直接從處理器傳導至手機背蓋的速冷導熱棒，與玩家專屬AI功能，如遊戲智慧提示2.0和精華智慧錄影等，大幅度提升玩家遊戲體驗。

針對智慧手機市場布局，華碩共同執行長許先越先前表示，目前有兩大產品線，一個是ROG電競手機，一個是ZenFone系列，短期不會有變動。

華碩2023年共推出Zenfone 10及主打電競的ROG Phone 7，預估2023年智慧手機出貨量接近60萬支上下，與2022年表現相近。

由於電競手機在整體手機產業屬利基領域，原本有華碩、聯想、黑鯊、中興旗下的努比亞紅魔、雷蛇等一眾廠商，但到目前為止，持續推出電競手機新品銷售計畫的廠商僅剩華碩及努比亞紅魔系列。

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