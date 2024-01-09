華碩CES發表全系列電競新品 電競NB強打AI應用

ROG Zephyrus G14／16電競筆電迎來潮流精品新樣貌，行動力大增，並透過AI將效能推向嶄新高度。（圖／華碩提供）

台灣PC品牌大廠華碩今天於美國消費性電子展（CES）2024舉行ROG「For Those Who Dare : Transcendence」線上發表會，推出涵蓋筆電、主板、手機、迷你PC、螢幕及周邊等一系列電競新品，而主打的ROG Zephyrus G14/16電競筆電則更加強調AI 應用。

華碩表示，2024年ROG電競筆電最高搭載Intel Core Ultra 9處理器、旗艦級NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，帶來強大運算能力，Windows 11內建 Copilot、Clipchamp、小畫家Cocreator等多樣AI應用軟體，搶先探索AI影像創作領域。

電競領導品牌ROG玩家共和國舉行CES 2024 ROG「For Those Who Dare Transcendence」線上發表會。（圖／華碩提供）

其中，年度主打ROG Zephyrus G14/16電競筆電迎來潮流精品新樣貌，行動力大增，並透過AI將效能推向嶄新高度；ROG Strix SCAR 18電競筆電改採Mini LED螢幕。

在眾所矚目的AI應用方面，ROG Zephyrus G14採用AMD Ryzen 9 8945HS處理器，透過AMD Ryzen AI，提供支援Windows Studio效果的生產力工具，包括自動取景、眼神校正以及視訊通話中的高級背景效果。

ROG Zephyrus G16最高則為Intel Core Ultra 9 185H處理器，擁有11 TOPS的AI計算能力，及最高NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，可在新款遊戲與創意應用中提供卓越效能。憑藉對Omniverse和Stable diffusion 等工具的專用AI支援，使用者可以在短短幾秒內跳過雲端 中的長隊，並在地端生成圖像，影片編輯和3D渲染的速度加快兩倍以上，同時消耗更少的電力，實現更長的電池壽命。

在周邊部分，華碩推出如可解決DIY玩家組裝電腦時理線混亂問題的全新BTF生態系統，其中以強大性能驅動的ROG Maximus Z790 Hero BTF主機板，採用隱藏式接頭，整線方便俐落，還有ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition顯示卡。

為實現不受空間限制的極致遊戲體驗，ROG玩家共和國也率先推出首款ROG NUC，兼具精巧機身與剽悍效能，該機配備Intel Core Ultra處理器，搭載NVIDIA RTX顯示卡。

華碩本次發表會，其他推出的產品包括ROG Hyperion GR701 BTF Edition機殼、ROG Swift OLED PG39WCDM電競螢幕，還有可提升使用體驗的ROG Aura螢幕掛燈、ROG Ergo螢幕支架，以及能精準捕捉聲音每個細微差距的ROG Carnyx電競麥克風、支援ROG輪詢率加速器的ROG Keris II Ace電競滑鼠、ROG Cetra True Wireless SpeedNova耳機與ROG Falchion RX Low Profile電競鍵盤等。

電競為華碩近幾年最為看重的事業體，去年營收占比已過半，主要產品以電競NB、主機板及顯示卡為主，近年持續更新相關周邊商品。

華碩董事長施崇棠曾表示，電競還是一個很強需求，在還沒有真正變到元宇宙 前，在華碩看來，電競還是成長性領域，所以華碩持續積極布局，電競業務是華碩滿有信心的領域。