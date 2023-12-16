我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛名醫、全美最大生育診所創辦人 涉用自己精子讓患者受孕

洛杉磯盜竊團夥 20分鐘連搶四店鋪

iPhone新專利曝光 9步驟達成「未拆封更新」

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 報導
蘋果已向美國商標局提交「隔空更新」的專利認證。（路透）
蘋果已向美國商標局提交「隔空更新」的專利認證。（路透）

先前彭博社曾爆料指出蘋果正在開發一種新技術，能夠讓店內未拆封的iPhone直接更新作業系統，讓消費者在入手iPhone的第一時間就能體驗到最新系統，省去過往還得手動更新的時間；近期傳出蘋果已針對這項新技術取得突破性的進展。

根據Patentlyapple報導，這項新技術名為「In-Box Software Updates System」，是利用一個類似平板的「墊子」，經由無線連線的方式，就能隔空為尚未拆封的iPhone進行更新，官方已經向商標局申請這項新技術專利的認證。

商標局的專利文件說明，要實現「隔空更新」，必須經過九道關卡，其執行步驟包含，「設定」選單、「裝置憑證」、「裝置識別碼」、「驗證」階段、選取「建立網路連線方式」、「軟體更新」以及「取消與更新裝置連線」等。

該專利文件提到，這項技術不只侷限於iPhone使用，意味著未來其它盒裝的消費性電子裝置也同樣適用；但目前尚不清楚這項黑科技何時會在蘋果門市中實際應用，但根據蘋果提交該技術專利認證的申請文件看來，或許很快就會實際應用。

蘋果「隔空更新」黑科技確定成真！最新專利曝光9步驟搞定

TVBS新聞網

iPhone

上一則

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

下一則

走過祝融 巴黎聖母院「金雞」重新放上

延伸閱讀

中國加速iPhone禁令 據報擴大至8省政府機關、國營企業

中國加速iPhone禁令 據報擴大至8省政府機關、國營企業
蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創

蘋果iPad和MacBook傳採OLED 恐撼動面板業 打擊到友達和群創
蘋果股價創新高 市值今年飆增1兆 明年關注四大重點

蘋果股價創新高 市值今年飆增1兆 明年關注四大重點
路透：鴻海加碼投資印度17億元 新廠預定4月生產iPhone

路透：鴻海加碼投資印度17億元 新廠預定4月生產iPhone

熱門新聞

5個星座單身久了，就愈來愈不想談戀愛，覺得一個人更自在。（圖片來源／ingimage）

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

2023-12-09 22:04
中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
在12月中旬期間，3生肖將迎來事業上的豐收，財運如潮。（示意圖／ingimage）

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

2023-12-12 22:43
布萊爾分享自己以前在情色場所的工作經驗。（取材自Instagram@jadeblairxox2.0）

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

2023-12-09 23:45
示意圖。（路透）

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

2023-12-14 01:31
圖為態度懶散示意圖。（取材自unsplash／@Adrian Swancar）

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

2023-12-14 03:45

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬