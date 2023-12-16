iPhone新專利曝光 9步驟達成「未拆封更新」

蘋果已向美國商標局提交「隔空更新」的專利認證。（路透）

先前彭博社曾爆料指出蘋果正在開發一種新技術，能夠讓店內未拆封的iPhone 直接更新作業系統，讓消費者在入手iPhone的第一時間就能體驗到最新系統，省去過往還得手動更新的時間；近期傳出蘋果已針對這項新技術取得突破性的進展。

根據Patentlyapple報導，這項新技術名為「In-Box Software Updates System」，是利用一個類似平板的「墊子」，經由無線連線的方式，就能隔空為尚未拆封的iPhone進行更新，官方已經向商標局申請這項新技術專利的認證。

商標局的專利文件說明，要實現「隔空更新」，必須經過九道關卡，其執行步驟包含，「設定」選單、「裝置憑證」、「裝置識別碼」、「驗證」階段、選取「建立網路連線方式」、「軟體更新」以及「取消與更新裝置連線」等。

該專利文件提到，這項技術不只侷限於iPhone使用，意味著未來其它盒裝的消費性電子裝置也同樣適用；但目前尚不清楚這項黑科技何時會在蘋果門市中實際應用，但根據蘋果提交該技術專利認證的申請文件看來，或許很快就會實際應用。

蘋果「隔空更新」黑科技確定成真！最新專利曝光9步驟搞定

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