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不讓蘋果專美於前 三星傳打算明年初推延展實境裝置

編譯簡國帆／綜合外電
南韓三星電子正緊鑼密鼓籌備發表自家延展實境（XR）產品，並已向美國申請商標權。（路透）
南韓三星電子正緊鑼密鼓籌備發表自家延展實境（XR）產品，並已向美國申請商標權。（路透）

隨著蘋果的延展實境（XR）頭戴裝置Vision Pro將在明年初上市，南韓三星電子也正緊鑼密鼓籌備發表自家XR產品，並已向美國申請商標權，業界人士透露三星電子希望在年初推出。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，美國專利商標局（USPTO）14日釋出的資料顯示，三星顯示器最近已申請新商標「Flex Magic」，謠傳是為三星下一代XR頭戴裝置申請。

三星顯示器在申請文件中提到其顯示器面板的通用應用，包括3D眼鏡、虛擬實境（VR）頭戴裝置、護目鏡及智慧眼鏡等。該公司11月也已向歐盟專利當局申請相同的商標。

雖然申請專利未必保證會推出產品，但南韓業界認為三星電子距離發表新產品已取得長足進展。南韓產業人士透露，三星已設定目標，要在明年初推出XR裝置，可能和蘋果在新戰線槓上。這款裝置一開始命名為「Galaxy眼鏡」，原定明年稍後推出。

三星電子今年2月和Google及高通合作，正式宣布進軍XR形式的市場，預料將由三星電子開發硬體，Google處理軟體，高通專為提供XR平台提供晶片組。

南韓產業人士預期，蘋果Vision Pro將在明年3月先在美國上市，接著擴及其他國家，起跳價3499美元。

研調機構Precedence研究公司數據顯示，擴增實境（AR）／VR市場規模預估將在2026年成長到229億美元，高於2021年的91.9億美元。中國大陸製造商目前正擴張500美以下市場的市占，將近1000美元區間的市場則由Meta和Sony集團主宰，隨著蘋果和三星電子預料明年將推出超過1000美元的高階產品，勢將掀起市場變革。

三星 南韓 高通

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