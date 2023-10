阻氣候變遷 美新創公司石灰岩當「海綿」吸收CO2

專家表示,要遏制全球暖化,移除空氣中的二氧化碳(CO2)是務實的作法。而加州 的一家新創公司可以利用石灰岩來實現這點。

法新社報導,總部在舊金山的Heirloom Carbon已成為新興碳捕捉技術的大熱門,甚至已和全球軟體巨擘微軟 (Microsoft)達成協議,協助微軟達成淨零碳排的目標。

Thrilled to see the @wef feature our recent deal with First Movers Coalition member, @Microsoft! We'll need many more partnerships like this between buyers and suppliers of permanent carbon removal on the way to gigaton scale removal and the goals of the Paris Agreement. https://t.co/2pmdYymAdM