阻氣候變遷 美新創公司石灰岩當「海綿」吸收CO2

總部在舊金山的Heirloom Carbon已成為新興碳捕捉技術的大熱門，甚至已和全球軟體巨擘微軟達成協議，協助微軟達成淨零碳排的目標。圖為Heirloom共同創辦人兼執行長薩瑪拉，在加州布里斯班的公司總部。（Getty Images）

專家表示，要遏制全球暖化，移除空氣中的二氧化碳（CO2）是務實的作法。而加州 的一家新創公司可以利用石灰岩來實現這點。

法新社報導，總部在舊金山的Heirloom Carbon已成為新興碳捕捉技術的大熱門，甚至已和全球軟體巨擘微軟 （Microsoft）達成協議，協助微軟達成淨零碳排的目標。

Thrilled to see the @wef feature our recent deal with First Movers Coalition member, @Microsoft! We'll need many more partnerships like this between buyers and suppliers of permanent carbon removal on the way to gigaton scale removal and the goals of the Paris Agreement. https://t.co/2pmdYymAdM — Heirloom (@heirloomcarbon) October 12, 2023

由於二氧化碳排放量依然過高，無法減緩造成氣候變遷 毀滅性影響的溫室效應，各國政府紛紛擁抱這類的創新科技。

根據Heirloom共同創辦人兼執行長薩瑪拉（Shashank Samala）的說法，直接從大氣中捕捉二氧化碳是「時光機」，帶領我們回到過去空氣清新的時代。

他指出：「你若真想要逆轉氣候變遷，回到過去。移除二氧化碳是最接近的作法，我們實際上把以前的碳排從空氣中移除掉。」

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聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月30日至12月12日在杜拜舉行，碳捕捉將成為會議討論焦點。

不少人認為這是步向淨零排放的必要手段，其他人則擔心這被吹捧為避免減緩氣候變遷所需犧牲的輕鬆方式。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）認為，如果要將全球暖化增溫幅度控制在不超過工業化前水準攝氏1.5度以內，利用碳捕捉和儲存系統勢難避免。

Heirloom設定目標在2035年以前移除大氣中10億噸的二氧化碳，而不致鼓勵公司持續燃燒化石燃料。

美國國家科學院（US National Academy of Sciences）指出，從現在起到本世紀末，每年必須移除的二氧化碳介於100億至200億噸。Heirloom的目標將有助於減少這些數量。

Heirloom共同創辦人，同時也是研究部門主管麥奎恩（Noah McQueen）說：「Heirloom利用天然石灰岩，賦予超能力後，將它變成了海綿，可以從大氣中吸收二氧化碳。然後將海綿擰乾，把二氧化碳永久儲存在地底」

共同創辦人薩瑪拉對於幼時居住在印度時碰到的颶風、乾旱和酷熱等天氣印象深刻。「我記得我媽把一條濕毛巾掛在電風扇上，利用溼毛巾當空調。」

他指出：「氣候變遷對弱勢民眾造成更不利的衝擊。」

薩瑪拉在美國完成工程學位後，一度任職金融科技公司Square，後來創業成立一家電子公司。

「但氣候的召喚一直存在」，加州年復一年爆發野火，以及珊瑚礁的消失，都促使他改變職業生涯。

薩瑪拉在研究2018年的IPCC報告後，將範圍縮小到亟需創新和投資的碳捕捉。

Heirloom和瑞士先驅Climeworks的直接空氣捕捉法（Direct Air Capture，DAC）與在工廠煙囪等源頭碳捕捉（CCS）的系統不同。

Heirloom之所以選擇石灰岩是因為石灰岩可以大量取得，也沒有儲存空間不足的問題。

麥奎恩說：「光在美國，就有足夠的空間儲存我們從工業革命以來的所有碳排放量。

CCS新創公司繭（Cocoon）共同創辦人奈浦（Will Knapp）說，從工廠或鋼鐵廠等排放的源頭捕捉碳，比在一般空氣中容易。

根據奈浦，冶煉金屬的熔爐排出的二氧化碳濃度達10-30%，一般空氣中則只有0.4%。在一般大氣中捕捉碳「宛如大海撈針」。

他說：「解決氣候變遷沒有萬靈丹，我們不需要奇蹟，我們只需要工具。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1121030