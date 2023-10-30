我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

曼哈頓地鐵站 老鼠分食影音爆紅

阻氣候變遷 美新創公司石灰岩當「海綿」吸收CO2

中央社／加州布里斯本30日綜合外電報導
總部在舊金山的Heirloom Carbon已成為新興碳捕捉技術的大熱門，甚至已和全球軟體巨擘微軟達成協議，協助微軟達成淨零碳排的目標。圖為Heirloom共同創辦人兼執行長薩瑪拉，在加州布里斯班的公司總部。（Getty Images）
總部在舊金山的Heirloom Carbon已成為新興碳捕捉技術的大熱門，甚至已和全球軟體巨擘微軟達成協議，協助微軟達成淨零碳排的目標。圖為Heirloom共同創辦人兼執行長薩瑪拉，在加州布里斯班的公司總部。（Getty Images）

專家表示，要遏制全球暖化，移除空氣中的二氧化碳（CO2）是務實的作法。而加州的一家新創公司可以利用石灰岩來實現這點。

法新社報導，總部在舊金山的Heirloom Carbon已成為新興碳捕捉技術的大熱門，甚至已和全球軟體巨擘微軟（Microsoft）達成協議，協助微軟達成淨零碳排的目標。

由於二氧化碳排放量依然過高，無法減緩造成氣候變遷毀滅性影響的溫室效應，各國政府紛紛擁抱這類的創新科技。

根據Heirloom共同創辦人兼執行長薩瑪拉（Shashank Samala）的說法，直接從大氣中捕捉二氧化碳是「時光機」，帶領我們回到過去空氣清新的時代。

他指出：「你若真想要逆轉氣候變遷，回到過去。移除二氧化碳是最接近的作法，我們實際上把以前的碳排從空氣中移除掉。」

影片來源：YouTube

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月30日至12月12日在杜拜舉行，碳捕捉將成為會議討論焦點。

不少人認為這是步向淨零排放的必要手段，其他人則擔心這被吹捧為避免減緩氣候變遷所需犧牲的輕鬆方式。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）認為，如果要將全球暖化增溫幅度控制在不超過工業化前水準攝氏1.5度以內，利用碳捕捉和儲存系統勢難避免。

Heirloom設定目標在2035年以前移除大氣中10億噸的二氧化碳，而不致鼓勵公司持續燃燒化石燃料。

美國國家科學院（US National Academy of Sciences）指出，從現在起到本世紀末，每年必須移除的二氧化碳介於100億至200億噸。Heirloom的目標將有助於減少這些數量。

Heirloom共同創辦人，同時也是研究部門主管麥奎恩（Noah McQueen）說：「Heirloom利用天然石灰岩，賦予超能力後，將它變成了海綿，可以從大氣中吸收二氧化碳。然後將海綿擰乾，把二氧化碳永久儲存在地底」

共同創辦人薩瑪拉對於幼時居住在印度時碰到的颶風、乾旱和酷熱等天氣印象深刻。「我記得我媽把一條濕毛巾掛在電風扇上，利用溼毛巾當空調。」

他指出：「氣候變遷對弱勢民眾造成更不利的衝擊。」

薩瑪拉在美國完成工程學位後，一度任職金融科技公司Square，後來創業成立一家電子公司。

「但氣候的召喚一直存在」，加州年復一年爆發野火，以及珊瑚礁的消失，都促使他改變職業生涯。

薩瑪拉在研究2018年的IPCC報告後，將範圍縮小到亟需創新和投資的碳捕捉。

Heirloom和瑞士先驅Climeworks的直接空氣捕捉法（Direct Air Capture，DAC）與在工廠煙囪等源頭碳捕捉（CCS）的系統不同。

Heirloom之所以選擇石灰岩是因為石灰岩可以大量取得，也沒有儲存空間不足的問題。

麥奎恩說：「光在美國，就有足夠的空間儲存我們從工業革命以來的所有碳排放量。

CCS新創公司繭（Cocoon）共同創辦人奈浦（Will Knapp）說，從工廠或鋼鐵廠等排放的源頭捕捉碳，比在一般空氣中容易。

根據奈浦，冶煉金屬的熔爐排出的二氧化碳濃度達10-30%，一般空氣中則只有0.4%。在一般大氣中捕捉碳「宛如大海撈針」。

他說：「解決氣候變遷沒有萬靈丹，我們不需要奇蹟，我們只需要工具。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1121030

氣候變遷 加州 微軟

上一則

神力大媽？豆腐渣工程？健身做後仰動作竟將石護欄拉斷

延伸閱讀

電池檢測新法 帶動二手市場

電池檢測新法 帶動二手市場
休城打造南方生技重鎮

休城打造南方生技重鎮
頸動脈海綿竇廔管 頭常痛、眼凸紅

頸動脈海綿竇廔管 頭常痛、眼凸紅
英研究：3因素夾擊 2.5億年後人類滅絕 爬蟲類主宰地球

英研究：3因素夾擊 2.5億年後人類滅絕 爬蟲類主宰地球

熱門新聞

不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭