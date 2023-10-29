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蘋果「快得嚇人」發表會將登場 3款M3系列晶片齊發

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果將舉行「Scary Fast」（快得嚇人）特別活動。(美聯社)
蘋果將舉行「Scary Fast」（快得嚇人）特別活動。(美聯社)

蘋果公司的第二場秋季新品發表會將在美東時間30日晚上8時登場，預料將發表三款M3系列晶片，伴隨著高階筆電MacBook Pro與更新款的24吋桌上型電腦iMac推出。

蘋果這場「Scary Fast」（快得嚇人）特別活動預期重點將在Mac，預料大部分時將著重於介紹更新的功能與晶片。

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurma）在「Power On」時事通訊中表示，這次活動將推出三款新的Mac晶片，都是M3系列。

主要的M3晶片將是3奈米打造的晶片，有8個CPU核心（分別具有4個效能核心和效率核心），以及多達10個繪圖處理核心。雖然這和M2晶片的核心數相同，但預期會有更快的核心表現和升級的記憶體配置支援。

M3 Pro晶片顯然已對多種配置進行測試，其中一種具有12個CPU核心，其中的效能與效率核心配置數量均等，同時有18個繪圖處理核心；另一種則具有14 CPU核心和20個繪圖核心。

最後，M3 Max晶片已測試16核心CPU，包括12個效能核心和4個效率核心。另外，也測試了40核心的GPU和32核心的版本。

至於將採用這些晶片的裝置產品，葛曼表示筆電MacBook Pro將獲得升級。不過葛曼在10月27日報導，預料這場活動不會有13吋MacBook Pro的更新，這代表這次只會出現14吋MacBook Pro和16吋MacBook Pro的升級。

桌機方面，葛曼繼續認為24吋的iMac終於要迎來升級。

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