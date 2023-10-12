我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

網路業者遇史上最大阻斷服務攻擊 Google也受害

中央社／華盛頓11日電
Alphabet旗下的谷歌公司（Google）在部落格發文指出，其雲端服務近日阻擋了一波惡意流量，比去年遭遇的創紀錄攻擊規模大了至少7倍。（美聯社）
Alphabet旗下的谷歌公司（Google）在部落格發文指出，其雲端服務近日阻擋了一波惡意流量，比去年遭遇的創紀錄攻擊規模大了至少7倍。（美聯社）

谷歌亞馬遜和Cloudflare等網路業者今天表示，他們遭遇歷來最大規模的阻斷服務攻擊，並且警告這種新的網功技術恐輕而易舉造成巨大破壞。

路透報導，Alphabet旗下的谷歌公司（Google）昨天在部落格發文指出，其雲端服務近日阻擋了一波惡意流量，比去年遭遇的創紀錄攻擊規模大了至少7倍。

資安公司Cloudflare表示，這波攻擊「比我們之前觀察到的任何攻擊大了3倍」。

亞馬遜（Amazon）的網路服務部門也證實受到「新型分散式阻斷服務（DDoS）」攻擊。

這3家公司均表示攻擊始於8月下旬。Google說，攻擊仍在持續中。

阻斷服務是最基本的網路攻擊形式之一，原理是以大量惡意數據請求灌爆目標伺服器，使其無法處理正常流量，從而阻斷對其他使用者提供服務。

隨著網路世界發展，阻斷服務的攻擊威力也不斷增強，其中有些每秒可發出數百萬個垃圾請求。Google、Cloudflare和亞馬遜最近遭遇的攻擊，每秒甚至可產生數億個垃圾請求。

Google在部落格文章中表示，這類攻擊只要持續2分鐘，「產生的請求數量就超過了2023年9月維基百科回報整個月的文章瀏覽總數」。Cloudflare說，這波攻擊規模「前所未見」。

3家公司都表示，這波超大規模攻擊利用超文字傳輸協定第2版（HTTP/2）的一個弱點，這個弱點使得伺服器特別容易受到惡意請求攻擊。HTTP/2是HTTP網路協定的較新版本。

它們敦促企業更新網路伺服器，以確保伺服器不易遭受攻擊，這些公司都未透露發動這波阻斷服務攻擊的幕後黑手是誰，而以往也很難揪出這類攻擊的罪魁禍首。

如果巧妙設定攻擊目標且未能成功反制，這類攻擊可能造成巨大破壞。

2016年，由被劫持設備組成的Mirai，也就是由遠端控制機器人或「殭屍」組成的網絡對域名系統服務商Dyn公司發動攻擊，破亂了一系列知名網站。

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）並未立即回覆置評要求。

Google 亞馬遜 谷歌

上一則

這批很「純」？0添加、100%合法 大麻「金」品好質感

下一則

人到中年喜歡一個人？許多網友高喊：這是真的

延伸閱讀

Google讓金鑰成為預設選項 逐步淘汰舊式密碼

Google讓金鑰成為預設選項 逐步淘汰舊式密碼
谷歌推AI筆電Chromebook Plus 鎖定教育市場、8日開賣

谷歌推AI筆電Chromebook Plus 鎖定教育市場、8日開賣
微軟爭取Apple預設 曾願隱去Bing品牌 仍敵不過Google

微軟爭取Apple預設 曾願隱去Bing品牌 仍敵不過Google
Google+惠普在印度生產Chromebook 莫迪吸引科技巨頭再傳捷報

Google+惠普在印度生產Chromebook 莫迪吸引科技巨頭再傳捷報

熱門新聞

圖／Ingimage

年底3生肖大發升官財…虎創業有戲 「他們」將遇大貴人

2023-10-10 18:31
示意圖。（取材自canva）

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

2023-10-05 04:46
透過血型分析，瞭解不同的人會如何收納衣櫃。(ingimage)

4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

2023-10-07 20:24
節氣「寒露」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

2023-10-08 00:57
一對日本老夫妻將存款都放在衣櫃裡，但卻有四分之一不翼而飛。示意圖，非當事人及事物。（圖：ingimage）

老夫婦高額現金不存銀行、家裡亂塞 兒一檢查崩潰「少了四分之一」

2023-10-05 01:57
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。（示意圖／ingimage）

最愛「假裝」3星座：巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

2023-10-09 20:10

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫