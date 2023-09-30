Google滿25歲了 當年2大學生架站…2000年1發展最關鍵

搜尋引擎龍頭Google歡慶創立25周年，釋出特殊慶祝圖案。（網頁截圖）

當時間回溯到1998年，一個名叫Google 的平台，獲得昇陽電腦（Sun Microsystems）老闆貝托爾斯海姆（Andy Bechtolsheim）10萬元資助，由兩名史丹福大學 學生，在宿舍內架設上線，讓這個搜尋引擎一步步走向全世界。如今25年時間過去，谷歌 已是現代社會不可或缺的「成員」之一，任何人只要能連上網路，都能從它身上找尋各種答案、解決各種疑難雜症。Google不只是單純的搜尋引擎，它早就深入大家生活的每一個角落，甚至改變整個社會的行為模式。

透過外媒整理的時間表，Google走向全球霸主的路上，有幾個重要時刻，最早創立時並不叫Google，當時被稱為「BackRub」，直到1998年才更名。而第一個重要變化發生在2000年，Google成為當年最熱門的入口網站雅虎（Yahoo）的預設搜尋引擎，隨後在2004年推出專屬Gmail信箱、2005年Google Map與安卓手機系統先後上線。他們又在2006年併購YouTube平台，讓谷歌版圖更加全面且寬廣。

隨著使用人數快速飆升，Google也不斷升級搜尋體驗，不只能搜文字資料，從2010年開始，陸續增加圖像、影音等選項，但也在同一年全面退出中國市場至今。不滿足於網路搜尋的他們，此時也開始跨足智慧型手機，最早的安卓手機HTC Dream就是在2008年上市。

觸角愈來愈廣的Google，2011年併購電信企業摩托羅拉（Motorola），並在2015年另外成立Alphabet上市，給予Google公司有更多發展的方向和可能，像是無人自動駕駛、人工智慧（AI）等全新領域，谷歌也在2020年達標1兆元市值的目標。

當年在史丹福大學宿舍創立Google的拉里‧佩奇（Larry Page）和謝爾蓋‧布林（Sergey Mikhaylovich Brin），雖然早就退居幕後多年，但他們打造的搜尋引擎仍持續發展蛻變，下一步將結合人工智慧，讓Google能有更完整且新穎的使用體驗。

Google 25歲生日快樂！當年2大學生「天真架網站」 如今成搜尋引擎龍頭

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