微軟敲定日期 推Windows AI助理、Office AI應用程式

微軟訂9月26日推出Windows AI助理、11月1日大規模推出Office AI應用程式。(路透)

隨著軟體巨擘微軟 （Microsoft）持續把生成式AI 融入產品，該公司執行長納德拉（Satya Nadella）周四在紐約舉辦的一場活動上表示，9月26日將推出Windows人工智慧（AI）助理，11月1日大規模推出Office AI應用程式。

Copilot AI助理將提供跨作業系統、應用程式和設備的功能一體化體驗。微軟展示用戶可以如何要求Copilot從簡訊中查找航班預訂資料。

過去一年，微軟一直圍繞AI技術重組 其最大產品。這項工作很大程度上仰賴OpenAI的GPT-4技術，微軟對其投資達130億美元。

與此同時，微軟競爭對手包括Alphabet和Salesforce在內，正在開發自己的產品，以協助客戶利用最新AI技術來加快和自動處理工作任務。

今年3月發表的Office產品與大約600名客戶進行測試，將在大部分企業客戶已支付費用之上，每位用戶每月再多收30美元。這個產品讓員工同時使用網路資料和公司內部數據執行工作，例如分析電子表格、產生簡報投影片和預測未來業務問題。而微軟5月宣布的Windows產品，可透過PC螢幕的任務欄按鈕打開側邊控制面板，可當助理使用。