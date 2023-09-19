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社群平台X全面收費？馬斯克：將收取小額月費對抗機器人

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克18日說，要解決X社群平台上的「機器人大軍」，他唯一想到的方法是每月全面性收取小額費用。（美聯社）
馬斯克18日說，要解決X社群平台上的「機器人大軍」，他唯一想到的方法是每月全面性收取小額費用。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）周一與以色列總理尼坦雅胡進行現場直播對話時，提出一個想法，為了解決前身為推特、現改名X的社群平台上「機器人大軍」的問題，將「邁向每月收取小額費用」。

他解釋：「這是我能想到打擊機器人大軍的唯一方法。」即使機器人只須付幾塊錢，成本也會變得很高，此外，每加一個機器人，都必須註冊一張新的信用卡以支付訂閱費用，這會使得機器人更難建立帳戶。他與尼坦雅胡是在討論AI技術的理論風險，以及如何對AI進行潛在監管。

馬斯克沒透露新的訂閱方案要花用戶多少錢，只形容為「小額」，低於Premium訂戶目前月繳的8美元。這個最低等級的訂閱方案包括或不包括哪些功能也沒有更多細節。

根據科技網站AXIOS，馬斯克經常預告新產品或想法，但後來又改變主意，所以全面收費的想法未必很快實現。儘管在廣告市場疲軟的情況下，有愈來愈多社群媒體嘗試推出訂閱方案，但很少有業者僅靠訂閱來營運。

由Twitter Blue改名為Premium X的訂閱產品推廣緩慢。Mashable在5月援引第三方估計報導，截至4月底，Premium X的訂閱戶大約64萬到68萬人。

馬斯克周一還提供了有關X的新指標，說「每月用戶」達5.5億，每天產生1億至2億的貼文。但他沒說多少用戶是真人，多少是機器人。

上述數字無法直接與馬斯克去年10月底以440億美元入主推特之前的用戶數量進行比較。推特2022年5月時說，「可貨幣化的日均活躍用戶」是2.29億。

馬斯克 推特 AI

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