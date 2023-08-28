愈貴愈賣 iPhone 14 Pro Max上半年出貨量稱霸全球 蘋果包辦前4名

蘋果商店內展售的iPhone 14系列手機。(美聯社)

當前智慧手機市場顯然是愈貴愈暢銷。調研公司Omdia最新數據顯示，蘋果iPhone 14 Pro Max出貨量上半年稱霸全球智慧手機，而且前四名全由蘋果包辦，反映消費者的購機行為已從平價機種，轉向追求功能最強最好的頂級手機。

Omdia的「2023年第2季智慧手機機種市場追蹤」報告指出，iPhone 14 Pro Max上半年出貨量全球為2,650萬支，稱冠所有智慧手機，第二名是iPhone 14 Pro的2,100萬支， 第三名為iPhone 14的1,650萬支、第四名是iPhone 13的1,550萬支。

這與去年形成鮮明對比，去年iPhone 13是全球最熱賣的智慧手機，暗示當時消費者偏好旗艦機種，但選購入門款，而非最高階款式。

今年上半年出貨量第五名的智慧手機，終於看到非蘋手機，是南韓三星 電子的Galaxy A14，出貨量1,240萬支。三星電子目前最貴的Galaxy S23 Ultra機型則排名第六，出貨量960萬支。

中國大陸手機製造商的智慧手機出貨量都沒有擠進前十。Omdia指出，中國大陸智慧手機的上半年出貨量比去年同期下滑二位數下滑，因中低階手機市場走軟。

Omdia指出，這些智慧手機的銷售數據是消費者信心的重要指標，特別是蘋果即將發表年度新款iPhone（暫稱iPhone 15）。iPhone今年全年總出貨量預料將持平或稍微減少，但Pro與Pro Max等高階機種銷售仍將繼續成長。 Omdia資深研究經理Jusy Hong說：「因為頂級機種的需求堅實。」

Omdia較早之前的分析指出，全球智慧手機今年全年出貨量估將年減6%至11.5億支，為近十年最差。