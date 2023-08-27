iPad Pro傳將迎2018年來最大改款 首度搭載OLED螢幕

蘋果傳出明年將對平板電腦產品iPad Pro推出種大改款。(美聯社)

蘋果公司正投入為2024年的iPad Pro改款，目標讓陷入低迷的平板電腦市場重振買氣。據傳新一代iPad Pro將首度使用OLED顯示器，也可能推出13吋規格，來取代現有最大版本的12.9吋規格。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurm）報導，新版的iPad Pro將迎來2018年來首度重大改版，內部代碼為J717、J718、J720和J721，這些機型將首度採用OLED螢幕，而非採用Mini LED背光系統。葛曼說，這將是蘋果首度採用OLED顯示器的平板電腦，相較下，蘋果自2017年iPhone X開始讓iPhone採用OLED顯示器。

另外在尺寸方面，新的iPad Pro機型將分為11吋與13吋，其中13吋是用以取代現有的12.9吋大尺寸規格。

葛曼說，他得知新款iPad Pro的一個新亮點是改版後的巧控鍵盤，這款新配件將讓iPad Pro用起來更像一款筆電，而且會新增更大的巧控板。這會解決關於2020年首度推出現有巧控鍵盤的一大抱怨問題。

此時，蘋果正面臨iPad系列表現不佳，年度僅小幅升級、令人混淆的產品線問題，以及iPad正與Mac產品線競爭，葛曼認為，透過大幅改版iPad Pro，蘋果現在擁有「數年來重振市場的最佳機會」。

葛曼說，蘋果不太可能在今秋的產品發表會推出重大改款後的iPad Pro，要等到2024年春季或是夏季初才會發表。今年秋季的發表會顯然將聚焦iPhone 15系列和蘋果智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 。