蘋果教2招可延長iPhone續航力。(路透)

隨著智慧型手機 功能愈來愈多，不少人都逐漸成為手機重度使用者，即便手機的續航力愈來愈好，但在頻繁使用之下，總是很快就沒電，而蘋果官方也針對自家iPhone 傳授2招增加續航力。

蘋果在官方使用指南中表示，無論是使用哪一種裝置，只要2個簡單方法就能維持電池的續航力，首先是「調整螢幕亮度」，用戶可以調暗螢幕亮度或是開啟「自動調整亮度」；若要調暗亮度，只要打開「控制中心」，並將「亮度」滑桿拖至底部即可，另外啟用「自動調整亮度」的路徑則是從「設定」進入「一般」，再點一下「顯示與文字大小」，然後開啟「自動調整亮度」。

第2招則是使用Wi-Fi連接網路，蘋果表示當使用裝置存取資料時，Wi-Fi連線所使用的電力會比使用行動網路更加省電，若要開啟 Wi-Fi，從「設定」頁面進入 「Wi-Fi」，再將其開啟以連接 Wi-Fi 網路。

部分果迷為了在起床後擁有滿電的手機，會習慣把iPhone放在床邊充整晚，雖然蘋果並未禁止這樣做，但官方有說明當裝置正在連接電源時，千萬不要放在毯子、枕頭或是身體下方，同時不論是以有線或無線方式充電，都必須將其置於通風良好的環境。

iPhone一下就沒電？蘋果官方教2招延長電池續航力

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