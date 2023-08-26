我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州傑克森維爾「1元商店」槍案4死 槍手身亡

共和黨初選辯論德桑提斯聲勢未反彈 川普民調仍領先

iPhone一下就沒電？蘋果官方教2招延長電池續航力

TVBS新聞網／編輯顏敏翔即時報導
蘋果教2招可延長iPhone續航力。(路透)
蘋果教2招可延長iPhone續航力。(路透)

隨著智慧型手機功能愈來愈多，不少人都逐漸成為手機重度使用者，即便手機的續航力愈來愈好，但在頻繁使用之下，總是很快就沒電，而蘋果官方也針對自家iPhone傳授2招增加續航力。

蘋果在官方使用指南中表示，無論是使用哪一種裝置，只要2個簡單方法就能維持電池的續航力，首先是「調整螢幕亮度」，用戶可以調暗螢幕亮度或是開啟「自動調整亮度」；若要調暗亮度，只要打開「控制中心」，並將「亮度」滑桿拖至底部即可，另外啟用「自動調整亮度」的路徑則是從「設定」進入「一般」，再點一下「顯示與文字大小」，然後開啟「自動調整亮度」。

第2招則是使用Wi-Fi連接網路，蘋果表示當使用裝置存取資料時，Wi-Fi連線所使用的電力會比使用行動網路更加省電，若要開啟 Wi-Fi，從「設定」頁面進入 「Wi-Fi」，再將其開啟以連接 Wi-Fi 網路。

部分果迷為了在起床後擁有滿電的手機，會習慣把iPhone放在床邊充整晚，雖然蘋果並未禁止這樣做，但官方有說明當裝置正在連接電源時，千萬不要放在毯子、枕頭或是身體下方，同時不論是以有線或無線方式充電，都必須將其置於通風良好的環境。

iPhone一下就沒電？蘋果官方教2招延長電池續航力

TVBS新聞網

iPhone 智慧型手機

上一則

聯航機師「載空服員媽上班」廣播謝養育之恩 感人影片曝光

延伸閱讀

掌蘋果12年 庫克至少再做3年

掌蘋果12年 庫克至少再做3年
蘋果iPhone 15彩色編織充電線 5色洩機身顏色還「超值加量」

蘋果iPhone 15彩色編織充電線 5色洩機身顏色還「超值加量」
買iPhone整新機少拿2物 忘密碼遭蘋果官方如此對待

買iPhone整新機少拿2物 忘密碼遭蘋果官方如此對待
手機能不能「邊睡邊充電」？蘋果曝2動作恐死亡風險

手機能不能「邊睡邊充電」？蘋果曝2動作恐死亡風險

熱門新聞

房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
圖為朋友相聚示意圖。（ingimge）

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

2023-08-22 02:31
圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
這三個星座最容易相信別人！（ingimage）

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

2023-08-22 23:10
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。(圖：Disney+提供)

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

2023-08-21 13:13

超人氣

更多 >
那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅
亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中
不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」

不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因