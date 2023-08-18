iPhone 15將亮相 快充大躍進 卻因3問題會減產

iPhone 15系列將在9月推出，卻被分析師爆料，新手機可能會面臨減產問題。（取材自9to5mac）

蘋果發表會即將在9月登場，剩下不到1個月就能看到iPhone 15 系列亮相，除了又被爆料客爆出改善1項功能可「超越Android 」外，還有另一件憂心的事──傳出新機iPhone 15系列可能會減產。

據9to5mac報導，iPhone 15全系列捨棄Lightning接孔改為Type-C ，更有業界人士爆料，iPhone 15充電 速度將大升級，iPhone 15部份機型（未得知是否僅限iPhone 15 Pro系列）將提供35W的快充規格，加上蘋果官方去年推出了定價1690元的「35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器」，兩者搭配之下就能「全速充電」，相當高效率。

蘋果官方去年推出了定價1690元的「35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器」，若搭配快充速度達35W的iPhone 15，就能進行「全速充電」，相當高效率。（取材自蘋果官網）

對照以往iPhone 14系列，平價版iPhone 14最高20W 、旗艦款iPhone 14 Pro充電速度最高27W，若將 iPhone 14 Pro Max充滿電大約需要2個小時。相較於Android手機，Asus Zenfone 10 的30W、三星 Galaxy S23 、Galaxy Z Fold5和Z Flip5的25W、Sony Xperia 1 V的30W，如今iPhone 15充電速度增至35W，確實進步不少。

外界也預測，iPhone 15系列將掀起換機潮，原本官方預估到今年年底將生產8300萬部iPhone 15系列，但報導提到，分析師Jeff Pu卻曝蘋果官方後來將生產量下修至7700萬部。減產的原因除了供應問題，iPhone 15 Pro系列使用Sony新感測器技術、鈦金屬設計、窄邊框螢幕的技術等都會延遲iPhone 15的生產。