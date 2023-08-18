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你申請沒？臉書洩個資判賠7.25億 理賠申請25日截止

編譯陳韻涵／綜合報導
臉書(Facebook)用戶申請集體訴訟和解金的案件，上網登記期間即將於本月25日截止。(Getty Images)
臉書(Facebook)用戶申請集體訴訟和解金的案件，上網登記期間即將於本月25日截止。(Getty Images)

臉書(Facebook)用戶申請集體訴訟和解金的案件，上網登記期間即將於8月25日截止，此案賠償對象為2007年5月24日至2022年12月22日之間曾使用臉書的美國民眾，符合資格且欲申請理賠者，須盡速上網登記，或列印下載、填寫郵寄。

臉書母公司Meta平台(Meta Platforms)去年12月遭控在未經使用者同意的情況下，擅自將用戶資料分享給劍橋分析(Cambridge Analytica)等第三方，挨告後同意以7億2500萬元和解。劍橋分析是支持前總統川普2016年競選活動的眾多公司之一。

美聯社報導，尚不清楚申請理賠的用戶會分得多少和解金，申請人數愈多，每人分得的金額愈少。

此案填表截止日為8月25日，選擇退出和解的截止日期已在7月26日到期，法院訂9月舉行最終仲裁聽證會及可能的上訴，整個程序可能耗時數年。

申請人可拿到多少賠償，取決於律師費、行政費、共有多少用戶申請索賠，以及事發期間用戶花費多少時間使用臉書等。此案的八名原告，各自可獲得1萬5000元賠償，而總額7億2500萬元和解金裡，最高25%會用來支付律師費，剩餘款項再由求償用戶均分。

除了劍橋分析訴訟風波，Meta多次因為數據隱私議題挨告。今年5月，愛爾蘭「資料保護委員會」(Data Protection Commission)指臉書違反歐盟「一般資料保護規則」(General Data Protection Regulation)向美國發送有關歐洲臉書用戶的資訊，開罰史上最高的13億元，並勒令臉書在10月前停止傳送歐洲使用者的個人資料回美。

臉書賠償登記網址：https://facebookuserprivacysettlement.com/

臉書(Facebook)用戶申請集體訴訟和解金的案件，上網登記期間即將於本月25...
臉書(Facebook)用戶申請集體訴訟和解金的案件，上網登記期間即將於本月25日截止。(Getty Images)

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