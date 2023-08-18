不變了 蘋果iOS 17「結束通話鍵」依舊擺中間

蘋果公司的iOS 17測試版顯示「結束通話」可能從中心位置移到右下角，讓死忠用戶擔心可能誤觸；但一周的測試後，很可能只是一場虛驚。(美聯社)

蘋果發布的iOS 17測試版顯示「結束通話」按鈕可能改變位置，從中心位置變到右下角，讓大批死忠用戶紛紛表達會誤觸的擔憂；如今，經過一周的測試後，各位果粉(或許)可以放心了，因為這看起來很可能只是一場虛驚。

美聯社報導，蘋果上周發布 iOS 17測試版和Beta版之後，不少用戶發現蘋果傳統的通話介面變了，原本「FaceTime」、「靜音」、「鍵盤」和「揚聲器」等功能鍵，都位在螢幕中間，而「結束通話」更是獨立隔離出來，位在最下方，避免誤觸掛斷的可能；但新發布的測試版本中，整個通話功能介面被往下移動到螢幕最下方，「結束通話」按鍵則是被並列入其他功能鍵，且位在右下角，引爆使用者擔憂會因「肌肉 記憶」而誤觸「FaceTime」按鍵，或不小心碰到而掛斷電話。

根據多家媒體網站分享的最新iOS 17測試版本照片顯示，「結束通話」的紅色按鈕被移到了功能鍵盤的中間，算是回到了它長年以來一直佔據的位置，但卻不在獨立，而是與其他功能鍵並列，位在六個按鈕第二排的中間。

但公平來說，要從Beta測試版中取得確切結論，很有難度；測試版的目的是幫助工程師尋找錯誤，也是為了衡量用戶對新版本各種變化的反應；所以，Beta測試版本來就是有點像是在做實驗，只是有些實驗的效果會比其他更好而已。