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蘋果iPhone 15實機疑外洩 2大經典設計消失了

記者陳昱翔／台北即時報導
蘋果（Apple）即將在下月發表iPhone 15全系列。（路透）
蘋果（Apple）即將在下月發表iPhone 15全系列。（路透）

蘋果（Apple）即將在下月發表iPhone 15全系列，近期中國媒體指出 iPhone 15實機疑似外洩，而且有二大經典設計消失，包括Lightning改為Type-C 接口以及靜音鍵改成自定義固態按鈕。

由於上述二大設計更動均是市場謠傳以久，雖一直未獲得證實，但從蘋果供應鏈動態以及近期的iPhone間諜照來看，可能性似乎相當高。

其中，Type-C方面，業界人士指出，對許多Android用戶而言，在換機時都會考量新機是否支援Type-C，若蘋果從全系列機種都導入Type-C，Android 用戶就能無痛轉移，跳槽到蘋果的可能性大增。

據悉，Type-C又稱為USB-C，根據外觀不同USB可分為Type A、B、C，其中Type-C最大特點是正反皆可插，其上下端完全一致，用戶不用再區分正反面，也不會再有插頭插反的問題，同時也支援快速充電，傳輸最大功率高達100W，並且支援DisplayPort，可外接螢幕、喇叭等裝置。

隨著蘋果新機將與全世界主流接軌，未來 Android 用戶在轉換陣營時，至少不必再多買一條充電線或充電器，快充設備也可沿用，而在蘋果強大生態體系下，或許蘋果能搶食到一些 Android市占率，尤其是二線品牌廠所受到的衝擊可能較大。

Android iPhone 供應鏈

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