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薩爾達傳說王國之淚銷售近2千萬套 Switch銷量回春

中央社東京3日綜合外電報導
「薩爾達傳說：王國之淚」5月上市後大獲好評。（美聯社）
「薩爾達傳說：王國之淚」5月上市後大獲好評。（美聯社）

日本任天堂（Nintendo）今天宣布，在最新「薩爾達傳說」遊戲強勁銷售帶動下，Switch遊戲主機4至6月季度銷量達到391萬台，超越去年同期紀錄。

路透報導，改編自任天堂最受歡迎電玩遊戲的「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）票房告捷，加上5月上市的「薩爾達傳說：王國之淚」（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）大獲好評，投資人信心大振。

任天堂表示，「王國之淚」第1季的銷量為1851萬套。這款遊戲在電玩評論網站Metacritic上的得分高達96分（滿分100分），顯然備受好評。

任天堂指出，「瑪利歐」電影的成功也帶動其行動和智慧財產權相關業務銷售額成長2倍，達到318億日圓，這也有助於相關遊戲的銷售。

上述結果顯示任天堂成功地延長了Switch系統的壽命，該系統已售出近1.3億台，該公司還利用熱門角色來提高遊戲核心業務之外的收入。

電玩遊戲顧問公司Kantan Games執行長托多（Serkan Toto）表示，「我認為任天堂將安然度過這個會計年度，從Switch系統中榨取最後一滴能量，然後在明年的某個時間點準備推出新硬體。」

總部位於京都的任天堂目前仍維持Switch全年銷量1500萬台的預測，較去年同期下降16.5%。

自Switch於2017年3月在主要市場上市以來，任天堂的股票（包括股息）出現3倍以上的回報率，超越日股基準日經指數同期91%的回報率。

任天堂 投資 股票

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