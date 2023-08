薩爾達傳說王國之淚銷售近2千萬套 Switch銷量回春

「薩爾達傳說:王國之淚」5月上市後大獲好評。(美聯社)

日本任天堂 (Nintendo)今天宣布,在最新「薩爾達傳說」遊戲強勁銷售帶動下,Switch遊戲主機4至6月季度銷量達到391萬台,超越去年同期紀錄。

路透報導,改編自任天堂最受歡迎電玩遊戲的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)票房告捷,加上5月上市的「薩爾達傳說:王國之淚」(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)大獲好評,投資 人信心大振。

任天堂表示,「王國之淚」第1季的銷量為1851萬套。這款遊戲在電玩評論網站Metacritic上的得分高達96分(滿分100分),顯然備受好評。

任天堂指出,「瑪利歐」電影的成功也帶動其行動和智慧財產權相關業務銷售額成長2倍,達到318億日圓,這也有助於相關遊戲的銷售。

上述結果顯示任天堂成功地延長了Switch系統的壽命,該系統已售出近1.3億台,該公司還利用熱門角色來提高遊戲核心業務之外的收入。

電玩遊戲顧問公司Kantan Games執行長托多(Serkan Toto)表示,「我認為任天堂將安然度過這個會計年度,從Switch系統中榨取最後一滴能量,然後在明年的某個時間點準備推出新硬體。」

總部位於京都的任天堂目前仍維持Switch全年銷量1500萬台的預測,較去年同期下降16.5%。

自Switch於2017年3月在主要市場上市以來,任天堂的股票 (包括股息)出現3倍以上的回報率,超越日股基準日經指數同期91%的回報率。