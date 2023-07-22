蘋果iPhone 15實機和前代一樣？5細節「其實有改變」

蘋果 iPhone 15 最新模型機曝光，外型與iPhone 14十分相像，但其實細看還是有些地方大有不同，最近有一批被曝光的內容更直接將iPhone 15 Pro 與 iPhone 14 Pro 的對比情況，讓人更直觀地看出差別。（取材自Phonearena）

蘋果 （Apple ）iPhone 15 最新模型機曝光，外型與iPhone 14十分相像，但其實細看還是有些地方大有不同，最近有一批被曝光的內容更直接將iPhone 15 Pro與iPhone 14 Pro擺在一起，兩機直接對比讓人更直接看出差別。

根據Phonearena報導，這次所曝光的照片顯示，這次全系列都會有動態島 ，不再僅限於iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。而最受大家矚目的iPhone 15 Pro系列的手機也會有纖薄的邊框，雖然從圖片很難看出，但邊框的邊緣處會稍微呈現「曲線形狀」，而與iPhone 14 Pro相比，5個不一樣的細節分別為：

1.iPhone 15 Pro的邊框比iPhone 14 Pro更圓。 2.iPhone 15 Pro採用鈦金屬機身而不是鋼製框架，這將使其呈現消光外觀而不是光面效果。 3.iPhone 15 Pro側身為可按壓「固態按鍵」，而不是以往的上下撥動方式的靜音開關。 4.iPhone 15 Pro上的相機鏡頭不再凸出那麼多，可能是因為「機身又加厚了」。 5.新手機搭配Type-C 接孔，取代以往的Lightning接孔。

iPhone 15 Pro系列的改變，若不與iPhone 14 Pro擺在一起，一般人可能根本不會發現到，甚至會讓人誤會「沒有改變」。目前iPhone 15全系列將擁有一致的外觀，動態島將加入基本款機型，但要注意的是120Hz 的刷新率可能還是只有限定在iPhone 15 Pro系列。