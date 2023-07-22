蘋果iPhone 15實機和前代一樣？5細節「其實有改變」
蘋果 （Apple ）iPhone 15 最新模型機曝光，外型與iPhone 14十分相像，但其實細看還是有些地方大有不同，最近有一批被曝光的內容更直接將iPhone 15 Pro與iPhone 14 Pro擺在一起，兩機直接對比讓人更直接看出差別。
根據Phonearena報導，這次所曝光的照片顯示，這次全系列都會有動態島 ，不再僅限於iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。而最受大家矚目的iPhone 15 Pro系列的手機也會有纖薄的邊框，雖然從圖片很難看出，但邊框的邊緣處會稍微呈現「曲線形狀」，而與iPhone 14 Pro相比，5個不一樣的細節分別為：
1.iPhone 15 Pro的邊框比iPhone 14 Pro更圓。
2.iPhone 15 Pro採用鈦金屬機身而不是鋼製框架，這將使其呈現消光外觀而不是光面效果。
3.iPhone 15 Pro側身為可按壓「固態按鍵」，而不是以往的上下撥動方式的靜音開關。
4.iPhone 15 Pro上的相機鏡頭不再凸出那麼多，可能是因為「機身又加厚了」。
5.新手機搭配Type-C 接孔，取代以往的Lightning接孔。
iPhone 15 Pro系列的改變，若不與iPhone 14 Pro擺在一起，一般人可能根本不會發現到，甚至會讓人誤會「沒有改變」。目前iPhone 15全系列將擁有一致的外觀，動態島將加入基本款機型，但要注意的是120Hz 的刷新率可能還是只有限定在iPhone 15 Pro系列。
據傳iPhone 15和iPhone 15 Plus可能也會搭載4800萬像素的相機，但它們不會使用蘋果最新的A17晶片 。而這波新品系列中最高規格的產品是iPhone 15 Pro Max，可能會配備一個新的潛望式鏡頭，有望成為今年最佳手機。
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