馬斯克預言「數位超級智慧」將在5、6年內出現。（路透）

全球首富馬斯克 （Elon Musk）過去曾簽署公開信，呼籲暫停開發比GPT-4更強大的AI 系統，然而他13日宣布成立人工智慧 新創公司xAI後，立場似乎發生戲劇性轉變；他表示，未來5、6年若沒有出現「數位超級智慧」（digital superintelligence），「會感到十分驚訝。」

福斯新聞、CNBC報導，馬斯克12日在推特音訊空間（Twitter Spaces）與眾議員加蓋拉格（Mike Gallagher）和卡納（Ro Khanna）舉行名為「AI的未來」（Future of AI）對談時，表示AI領域正迅速發展，他相信「數位超級智慧」將在5、6年內出現。

馬斯克解釋，「數位超級智慧」的定義是「在任何方面都比人類聰明」，但強調並不意味「比全人類聰明」，因為這是更高的標準。

@elonmusk just said he would be surprised if digital superintelligence did not arrive within 5-6 years (speaking in twitter spaces). pic.twitter.com/9PwfElynqe — Scott Novak (@Scottynx3) July 12, 2023

馬斯克坦言，思考AI的未來發展令他備感壓力，「如果這是一部Netflix電視劇，我會說本季大結局將是西方與中國之間的對決，主角則是通用人工智慧（AGI）」。談到自己從反AI到加入AI大戰的心境轉變時，馬斯克表示，他就是抱持著「既然無法打敗他們，那就加入他們」的心態，直言打算以「良好的方式發展AI」，「一個好奇心極強的AI，一個只是試圖理解宇宙的AI，將有利於人類」。

馬斯克也提到，6月訪中與中國高層會談時，也花了很多時間討論AI安全問題，表示「數位超級智慧」可能取代中國共產黨本身的想法似乎引起了共鳴；他認為北京當局正評估AI帶來的風險，在監管方面採取行動。而他與此次會談的2位美國議員也都認為，必須設立框架監管AI。

稱「數位超級智慧」5、6年內出現！馬斯克：比人聰明

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