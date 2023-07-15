我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美冰淇淋日 快嘗嘗洛縣這七間特色冰淇淋店

總統參選人第2季募款 拜登遙遙領先川普

稱「數位超級智慧」5、6年內出現 馬斯克：比人聰明

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
馬斯克預言「數位超級智慧」將在5、6年內出現。（路透）
馬斯克預言「數位超級智慧」將在5、6年內出現。（路透）

全球首富馬斯克（Elon Musk）過去曾簽署公開信，呼籲暫停開發比GPT-4更強大的AI系統，然而他13日宣布成立人工智慧新創公司xAI後，立場似乎發生戲劇性轉變；他表示，未來5、6年若沒有出現「數位超級智慧」（digital superintelligence），「會感到十分驚訝。」

福斯新聞、CNBC報導，馬斯克12日在推特音訊空間（Twitter Spaces）與眾議員加蓋拉格（Mike Gallagher）和卡納（Ro Khanna）舉行名為「AI的未來」（Future of AI）對談時，表示AI領域正迅速發展，他相信「數位超級智慧」將在5、6年內出現。

馬斯克解釋，「數位超級智慧」的定義是「在任何方面都比人類聰明」，但強調並不意味「比全人類聰明」，因為這是更高的標準。

馬斯克坦言，思考AI的未來發展令他備感壓力，「如果這是一部Netflix電視劇，我會說本季大結局將是西方與中國之間的對決，主角則是通用人工智慧（AGI）」。談到自己從反AI到加入AI大戰的心境轉變時，馬斯克表示，他就是抱持著「既然無法打敗他們，那就加入他們」的心態，直言打算以「良好的方式發展AI」，「一個好奇心極強的AI，一個只是試圖理解宇宙的AI，將有利於人類」。

馬斯克也提到，6月訪中與中國高層會談時，也花了很多時間討論AI安全問題，表示「數位超級智慧」可能取代中國共產黨本身的想法似乎引起了共鳴；他認為北京當局正評估AI帶來的風險，在監管方面採取行動。而他與此次會談的2位美國議員也都認為，必須設立框架監管AI。

稱「數位超級智慧」5、6年內出現！馬斯克：比人聰明

TVBS新聞網

AI 馬斯克 人工智慧

上一則

女子蒐集掉髮23年成「超巨大髮球」 網友看了全崩潰

延伸閱讀

終於等到了 特斯拉開始生產Cybertruck 進度遲兩年

終於等到了 特斯拉開始生產Cybertruck 進度遲兩年
科技業展神通 亞馬遜獨乏味

科技業展神通 亞馬遜獨乏味
馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作

馬斯克新創xAI公司 將與推特、特斯拉密切合作
馬斯克告訴中國高層 「數位超級智慧」可能取代中共

馬斯克告訴中國高層 「數位超級智慧」可能取代中共

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。示意圖。（取材自ingimage）

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

2023-07-14 03:50
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳