稱「數位超級智慧」5、6年內出現！馬斯克：比人聰明

全球首富馬斯克 (Elon Musk)過去曾簽署公開信,呼籲暫停開發比GPT-4更強大的AI 系統,然而他13日宣布成立人工智慧 新創公司xAI後,立場似乎發生戲劇性轉變;他表示,未來5、6年若沒有出現「數位超級智慧」(digital superintelligence),「會感到十分驚訝。」

福斯新聞、CNBC報導,馬斯克12日在推特音訊空間(Twitter Spaces)與眾議員加蓋拉格(Mike Gallagher)和卡納(Ro Khanna)舉行名為「AI的未來」(Future of AI)對談時,表示AI領域正迅速發展,他相信「數位超級智慧」將在5、6年內出現。

馬斯克解釋,「數位超級智慧」的定義是「在任何方面都比人類聰明」,但強調並不意味「比全人類聰明」,因為這是更高的標準。

@elonmusk just said he would be surprised if digital superintelligence did not arrive within 5-6 years (speaking in twitter spaces). pic.twitter.com/9PwfElynqe