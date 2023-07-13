AI浪潮席捲全球 專家警告：這3種用法恐淪犯罪工具

專家認為有心人士可能會利用AI來犯罪。（示意圖／ingimage）

人工智慧 （AI ）聊天機器人ChatGPT 自從推出後席捲全球，更有學校將推出結合ChatGPT的相關課程，顯見人工智慧未來將是人類生活、工作不可或缺的一環。不過近期有網路專家表示，人工智慧依然有許多潛在的使用危機，使用者不得不慎。

據「太陽報」（The Sun）報導，資安 意識培訓平台KnowBe4首席資安專家米拉克（Javvad Malik）表示，有心人士有辦法利用人工智慧，透過三種方式來造成使用者損失。

第一種就是網路釣魚 攻擊。在人工智慧的幫助之下，犯罪分子能夠產出更有說服力、更量身打造的釣魚內容，讓使用者無法分辨真偽。

除了釣魚攻擊之外，有心人士也可能用人工智慧來設計出「更聰明」的駭客軟體。米拉克表示，犯罪分子可以藉由人工智慧的演算法，設計出更複雜的惡意軟體 ，躲避傳統的防毒措施，因此未來可能會更難偵測或預防這類攻擊。

另一個常見的問題則是以假亂真的「造假技術」，只要短短幾分鐘甚至幾秒，人工智慧就能生成圖像、影片或聲音，有心人士只要用深偽技術（Deepfake）便能換臉或捏造聲音、影片，藉此散播假消息、偽造身份，甚至用來勒索或詐騙。