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iPhone 15系列模型機曝光 「這個細節」肯定讓果粉歡呼

記者黃筱晴／即時報導
iPhone 15模型機搶先看，外型將延續去年iPhone 14系列4款機型的尺寸策略。（記者黃筱晴／攝影）
iPhone 15模型機搶先看，外型將延續去年iPhone 14系列4款機型的尺寸策略。（記者黃筱晴／攝影）

距離蘋果秋季發表會還有大約兩個月的時間，竟然已經有iPhone 15全系列模型機流出市面，對照目前媒體爆料的新機規格、預測，3C達人Tim哥表示，模型機精準度極高。

雖然先前有部分傳言表示，mini系列可能回歸，或是蘋果會推出比Pro Max更大螢幕的機種，但根據此次模型機的外型，今年iPhone 15系列基本上會延續去年iPhone 14系列四款機型的尺寸策略，6.1吋的iPhone 15 Pro與iPhone 15，以及6.7吋的iPhone 13 Pro Max與iPhone 15 PLUS。

而可能會讓眾多果粉歡呼的，則是全系列終於都換上了Type-C充電孔，MacBook、iPad、iPhone終於可以共用同一條線來充電，出門更輕鬆。按鍵部分iPhone 15 Pro系列側邊靜音鍵變得不一樣，從可撥動的開關變成一顆比音量鍵還稍微小一點的按鍵，極有可能是傳聞中的自定義功能按鈕；iPhone 15系列則是維持現行設計。

另外，雖然乍看全系列手機外型都與iPhone 14系列都長得差不多，但仔細一比，iPhone 15 Pro系列機身明顯比前代稍微縮小了一點點，也印證了媒體所說，iPhone 15系列螢幕的邊框會變更窄、握持手感也會更好。不過，這也表示保護殼全部都要重新買，沒辦法與前代共用。

iPhone 15全系列可能全都會換上Type-C充電孔。（記者黃筱晴／攝影）
iPhone 15全系列可能全都會換上Type-C充電孔。（記者黃筱晴／攝影）
iPhone 15 Pro模型機（圖左）側邊靜音鍵變得不一樣，極有可能是傳聞中的...
iPhone 15 Pro模型機（圖左）側邊靜音鍵變得不一樣，極有可能是傳聞中的自定義功能按鈕。（記者黃筱晴／攝影）
與iPhone 14 Pro（圖左）相比，iPhone 15 Pro的機身稍微縮...
與iPhone 14 Pro（圖左）相比，iPhone 15 Pro的機身稍微縮小了一點點。（記者黃筱晴／攝影）

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