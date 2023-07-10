蘋果iPhone螢幕「3個點」窺視你？功用曝光、防駭2招要學會

你注意過自己的iPhone手機螢幕最上方，有時候會出現橘色、藍色的小點嗎？這看似微小但其實大有影響，甚至跟使用者隱私相關，稍不留意設定就有可能被駭客非法存取。（示意圖／Ingimage）

蘋果iPhone 用戶一定多少注意過手機螢幕最上方，有時候會出現橘色、藍色的小點，看似微小但其實大有影響，甚至跟使用者隱私 相關，稍不留意設定就有可能被駭客非法存取。

出現這三個亮點別慌

1.橘點

出現橘點代表你的麥克風正在被使用當中。例如使用者點開「語音備忘錄」，並進行錄音，就會出現橘色的亮點。

2.綠點

出現綠點代表你的相機正在被當前使用的App 使用，只有在相機使用處在活躍的狀態才會亮綠點。例如打開Instagram 時，就算只是單純瀏覽他人動態，綠點也會亮著。

3.藍點

出現藍點箭頭標示，從2021年更新iOS 15後的iPhone就會出現這個標示，如果使用App正在使用定位服務，通常就會是灰色，但如果App嘗試存取使用者的位置，就會切換成藍色箭頭標示。

iPhone上的控制中心，頂部的地方有圖標，可以知道現在開了哪些App，而這些App分別在存取你的什麼權限。（取材自聯合新聞網）

不正常的亮起要小心

絕大多數App會需要使用者同意存取手機的一些敏感權限，比如用TikTok錄製影片時，需要取得相機權限；WhatApp進行通話時，需用存取麥克風權限才能用，再來是用Uber叫車也會存取到使用者位置，這些都屬於正常使用情況，不過部份App可能「假使用、真存取」偷紀錄資訊，如開啟一個計算機App時，發現它在存取的「相機」權限，那麼就得要提高警覺。

建議可以這樣做

1.打開iPhone上的控制中心，頂部的地方有圖標，可以讓你一次知道你現在開了哪些App，而這些App分別在存取你的什麼權限。

2.建議使用者可以進入「設定」找到「隱私權與安全性」再找到「App隱私權報告」，也可以方便查看哪些App存取了你的敏感「權限」以及何時使用的報表。