我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

蘋果iPhone螢幕「3個點」窺視你？功用曝光、防駭2招要學會

聯合新聞網／即時報導
你注意過自己的iPhone手機螢幕最上方，有時候會出現橘色、藍色的小點嗎？這看似微小但其實大有影響，甚至跟使用者隱私相關，稍不留意設定就有可能被駭客非法存取。（示意圖／Ingimage）
你注意過自己的iPhone手機螢幕最上方，有時候會出現橘色、藍色的小點嗎？這看似微小但其實大有影響，甚至跟使用者隱私相關，稍不留意設定就有可能被駭客非法存取。（示意圖／Ingimage）

蘋果iPhone 用戶一定多少注意過手機螢幕最上方，有時候會出現橘色、藍色的小點，看似微小但其實大有影響，甚至跟使用者隱私相關，稍不留意設定就有可能被駭客非法存取。

出現這三個亮點別慌

1.橘點

出現橘點代表你的麥克風正在被使用當中。例如使用者點開「語音備忘錄」，並進行錄音，就會出現橘色的亮點。

2.綠點

出現綠點代表你的相機正在被當前使用的App使用，只有在相機使用處在活躍的狀態才會亮綠點。例如打開Instagram 時，就算只是單純瀏覽他人動態，綠點也會亮著。

3.藍點

出現藍點箭頭標示，從2021年更新iOS 15後的iPhone就會出現這個標示，如果使用App正在使用定位服務，通常就會是灰色，但如果App嘗試存取使用者的位置，就會切換成藍色箭頭標示。

iPhone上的控制中心，頂部的地方有圖標，可以知道現在開了哪些App，而這些A...
iPhone上的控制中心，頂部的地方有圖標，可以知道現在開了哪些App，而這些App分別在存取你的什麼權限。（取材自聯合新聞網）

不正常的亮起要小心

絕大多數App會需要使用者同意存取手機的一些敏感權限，比如用TikTok錄製影片時，需要取得相機權限；WhatApp進行通話時，需用存取麥克風權限才能用，再來是用Uber叫車也會存取到使用者位置，這些都屬於正常使用情況，不過部份App可能「假使用、真存取」偷紀錄資訊，如開啟一個計算機App時，發現它在存取的「相機」權限，那麼就得要提高警覺。

建議可以這樣做

1.打開iPhone上的控制中心，頂部的地方有圖標，可以讓你一次知道你現在開了哪些App，而這些App分別在存取你的什麼權限。

2.建議使用者可以進入「設定」找到「隱私權與安全性」再找到「App隱私權報告」，也可以方便查看哪些App存取了你的敏感「權限」以及何時使用的報表。

使用者可以進「設定」找到「隱私權與安全性」再找到「App隱私權報告」，查看哪些A...
使用者可以進「設定」找到「隱私權與安全性」再找到「App隱私權報告」，查看哪些App存取了你的敏感「權限」以及何時使用的報表。（取材自聯合新聞網）

App 隱私 iPhone

上一則

韓女團成員慘了 表演「下體摸到肚臍」遭學生家長提告淫亂罪

下一則

防曬、防眼周長皺紋 來一付時髦太陽眼鏡隨身準沒錯

延伸閱讀

蘋果Vision Pro何時能追上iPad銷售水準？恐得耗費數年

蘋果Vision Pro何時能追上iPad銷售水準？恐得耗費數年
TikTok再興訟 要求法官阻止蒙大拿州禁令生效

TikTok再興訟 要求法官阻止蒙大拿州禁令生效
蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展

蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展
安卓跳槽蘋果半年 他讚iPhone這功能太優異：真的沒對手

安卓跳槽蘋果半年 他讚iPhone這功能太優異：真的沒對手

熱門新聞

歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
2023年7月準備迎來好運！3星座運勢爆表。（取材自pexels）

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

2023-07-01 21:10
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇