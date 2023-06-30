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免關機5分鐘比安卓安全？iPhone專屬隱藏功能阻駭客入侵

聯合新聞網／即時報導
蘋果推出「封閉模式」，為人權倡議者、政治異議人士等駭客攻擊目標提供新一層保護。（美聯社）
蘋果推出「封閉模式」，為人權倡議者、政治異議人士等駭客攻擊目標提供新一層保護。（美聯社）

你平常在使用的手機安全嗎？如果是用iPhone ，似乎會比安卓 還安全，現在蘋果對於iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura特別推出「封閉模式（Lockdown Mode）」，讓用戶可以徹底進入安全保護機制，防止受到駭客 等網路攻擊。

據「9To5Mac」報導，澳洲總理曾提供iPhone用戶「每晚關閉手機5分鐘」降低手機遭入侵的風險，而國家安全局（NSA）也曾在在2020年8月發布一則類似的指引，表示iPhone應該每週重啟一次，可以有效地防止釣魚或間諜程式在後台運行。

然而現在蘋果將推出「封閉模式（Lockdown Mode）」，讓用戶不必再特地關機5分鐘，也能達到全面防護裝置的作用。封閉模式是為了面臨嚴重網路威脅的少數iPhone使用者所設計，如政府官員、企業主管高層、國際記者等等人士，為這些族群提供相當高的保護措施以及阻隔間諜程式的風險。該功能將在iOS 16、iPadOS 16和macOS Ventura或更新的版本提供。

該模式提供以下幾個層面的防護，如：防止訊息（Messages）中可能含有的附加連結、停用預覽；網站中的預覽，停用即時編譯（JIT）等特定的複雜網路技術；在Apple 服務的既有服務中，若使用者沒有主動發出通話或其他要求，外部傳來的訊息將全部被封鎖，包含FaceTime；阻止有線傳輸功能，無法通過線材連接與電腦或配件進行連接；阻止描述檔或加入行動設備管理（MDM）。

蘋果表示，「封閉模式」是一種較為極端但用戶仍可選擇的保護模式，建議用戶在認為自己處在高度威脅的網路攻擊風險時使用，而實際上大多數人應該都不會面臨這樣的巨大風險，因此應該很少使用者會真的需要啟動這個模式。

如何開啟封閉模式呢？只要從iPhone點擊設定，並點擊「隱私與安全性」，滑到最底就會在安全性欄目看到「封閉模式」，點進去後按下「開啟封閉模式」，系統就會要求「開啟並重新開機」，接著iPhone就會處在該模式中了。

iPhone 手機 間諜

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