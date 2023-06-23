三星Galaxy Z Fold5擬降價 阻止粉絲轉買Pixel Fold
三星 （Samsung）全新摺疊手機 Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Filp5將於7月的「Galaxy Unpacked」發表會亮相，雖然外傳這次的Galaxy Z Fold5與Galaxy Z Fold4未有太大差異，但三星可能會給「星粉」一個換機的理由──降價。
據PHONEARENA報導，2022年的Galaxy Z Fold4定價為1799.99美元，當時高定價引起外界議論。而今年發售的Google Pixel Fold定價也是1799美元起，一樣的價格下，可能讓消費者轉向買「新機」。
為了阻止「跳槽」情況持續下去，傳出三星新款Galaxy Z Fold5的定價會有所變化。推特部落客Tech_Reve表示，Galaxy Z Fold5可能會比Galaxy Z Fold4稍微便宜些，而Galaxy Z Filp5定價則與前代999美元相同。
此次Galaxy Z Fold5將配備「水滴鉸鏈」減少摺痕、更好的防塵防水功能、新的圖像傳感器，以及配置Snapdragon 8 Gen 2處理器，除了提高手機性能外，另外還會延長電池續航力 ，整體變化不大，因此從價格下手，要讓星粉「有感升級」。
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