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三星Galaxy Z Fold5擬降價 阻止粉絲轉買Pixel Fold

聯合新聞網／綜合報導
三星7月將舉辦發表會，但新品尚未發表，已有國外爆料大神貼出疑似新品宣傳照，包括Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5等5項新品模樣都被看光光。（翻攝自推特gizmochina）
三星7月將舉辦發表會，但新品尚未發表，已有國外爆料大神貼出疑似新品宣傳照，包括Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5等5項新品模樣都被看光光。（翻攝自推特gizmochina）

三星 （Samsung）全新摺疊手機 Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Filp5將於7月的「Galaxy Unpacked」發表會亮相，雖然外傳這次的Galaxy Z Fold5與Galaxy Z Fold4未有太大差異，但三星可能會給「星粉」一個換機的理由──降價。

據PHONEARENA報導，2022年的Galaxy Z Fold4定價為1799.99美元，當時高定價引起外界議論。而今年發售的Google Pixel Fold定價也是1799美元起，一樣的價格下，可能讓消費者轉向買「新機」。

Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5疑似宣傳圖曝光，傳出G...
Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5疑似宣傳圖曝光，傳出Galaxy Z Fold5採用水滴鉸鏈（Water drop hinge）可減少摺痕。（翻攝自推特gizmochina）

為了阻止「跳槽」情況持續下去，傳出三星新款Galaxy Z Fold5的定價會有所變化。推特部落客Tech_Reve表示，Galaxy Z Fold5可能會比Galaxy Z Fold4稍微便宜些，而Galaxy Z Filp5定價則與前代999美元相同。

三星新摺疊手機Galaxy Z Fold5將在今年7月登場，傳出價格將微調更具吸...
三星新摺疊手機Galaxy Z Fold5將在今年7月登場，傳出價格將微調更具吸引力。圖為Galaxy Z Fold5及Galaxy Z Flip4。（記者陳立儀／攝影）

此次Galaxy Z Fold5將配備「水滴鉸鏈」減少摺痕、更好的防塵防水功能、新的圖像傳感器，以及配置Snapdragon 8 Gen 2處理器，除了提高手機性能外，另外還會延長電池續航力 ，整體變化不大，因此從價格下手，要讓星粉「有感升級」。

三星 手機 推特

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