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iOS 16.5被怨「超耗電」修復版本還沒來 這些吃電功能先關閉

聯合新聞網／即時報導
蘋果（Apple）iOS 16.5版本被怨非常耗電，蘋果即將釋出修復版本。（示意圖／ingimage）
蘋果（Apple）iOS 16.5版本被怨非常耗電，蘋果即將釋出修復版本。（示意圖／ingimage）

蘋果 （Apple）釋出iOS 17 測試版本搶先體驗，但多數果粉仍守著iOS 16 .5版本，深怕「異常耗電」麻煩又找上門。Youtuber Tim哥過去就曾提供10招精準打擊耗電怪獸的超強秘笈。

iOS 17正式版本尚未發布，iPhone現行的iOS 16.5版本被果粉抱怨「非常耗電！」傳聞蘋果近日即將釋出iOS 16.5.1更新，主要修復錯誤、提升穩定性和安全性。不過，在蘋果官方尚未正式釋出修復版本之前，Tim哥首先揪出手機耗電3元凶，包含允許APP發出追蹤、藍牙和系統服務定位。

Tim哥列出10招省電小技巧，Tim哥強調關閉特別耗電的功能就可以達到省電效果，例如關掉「擷取新資料」、關閉永遠聆聽Siri、關閉動作與健身、關閉背景APP重新整理、關閉觸覺回饋、關閉螢幕注視感知與聲音辨識等。

Tim哥指出針對上述功能關閉「幾乎用不到」的選項即可達到省電效果，以可以直接觀察電池 中「有哪些APP特別耗電？」，搭配關閉背景APP重新整理等，若是不常用的APP也可以直接刪除；Tim哥提醒「低耗電模式」可以當作最後殺手鐧，若上述省電密技都無效，再選擇啟動低耗電模式。

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