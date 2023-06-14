Meta新研發AI圖像分析 更能像人類一樣推理

Meta公開新的人工智慧（AI）影像分析模型。(路透)

臉書 （Facebook）母公司Meta周二（13日）表示，將提供他們新研發的「近似人類」人工智慧（AI ）模型中的組成給研究人員使用。這些工具可比原有模型更精準分析並完整處理各種未完成影像。

Meta說，新模型取名「I-JEPA」，運用所處世界的背景知識，來填補影像中缺失的區塊。不像其他生成式AI模型，只是找缺失處鄰近的畫素（pixels）來補上。這方法是Meta首席AI科學家Yann LeCun一直提倡的、像人類一樣的推理，能避免AI生成影像常有的問題，例如手部會有多出來的手指之類的錯誤。

路透指出，擁有臉書與Instagram的Meta，藉由自家的研究實驗室在開放原始碼AI研究方面，是個多產出版者。Meta執行長查克柏格曾經表示，Meta研究人員分享他們研發的模型，可以幫助激發公司的創新、發現安全漏洞 、降低成本。他4月時就對投資人說：「對我們而言，產業標準是基於我們在使用的基礎工具會比較好，因為我們也可因其他人所做的改良而獲益。」

對於業界為AI發展潛在危險發出的警告 ，Meta高階主管不以為意，Meta主管也沒有連署上個月由多位科技界高管參與的聲明，該聲明將AI不當發展可能引發的危險等同於瘟疫和戰爭。

Meta已開始在它的消費者產品中導入生成式AI功能，例如能產生背景圖像的廣告工具、Instagram裡可幫用戶修改照片等。