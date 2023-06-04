我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

AI會造成人類滅絕？紐約大學名譽教授：威脅被誇大

中央社／舊金山3日綜合外電報導
AI的快速發展讓人擔心。（美聯社）
AI的快速發展讓人擔心。（美聯社）

打從6個月前能吟詩作對的ChatGPT橫空出世開始，專家馬庫斯（Gary Marcus）就不斷對人工智慧AI）的快速發展和運用提出警告。

法新社報導，但這位紐約大學（New York University）名譽教授在最近訪談中告訴法新社，目前關於AI威脅的說法，可能有點「誇大」了。

馬庫斯說：「我個人並不那麼擔心滅絕風險，至少現在是這樣，因為情況並不那麼具體。」

「我擔心的、更普遍的問題…是我們正在打造我們無法妥善控制的人工智慧系統，我認為這會帶來很大風險，（但）可能與生存無關。」

早在ChatGPT出現之前，馬庫斯高中時就設計出自己第1套人工智慧程式，那是個把拉丁文翻譯成英文的軟體。鑽研兒童心理學多年之後，他創立機器學習公司 Geometric Intelligence，後來被Uber收購。

上週他並未連署業界領袖和專家發布的聲明，引發轟動。這段僅有一句話、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也參與發布的聲明指出，全球領袖應致力降低來自AI技術的「滅絕風險」，因應AI風險，應是與因應「流行病和核戰等社會風險同等的全球優先要務」。

馬庫斯說：「如果你真的認為有生存的風險，為什麼還要做？這是很合理的疑問。」

他認為，與其把焦點放在人類滅絕等遙遠的情境，社會更應該把注意力放在真正的危險上。

「人們可能會試圖透過使用人工智慧來造成各種混亂，藉此操縱市場，然後我們可能會，舉例來說，指責俄羅斯人，『看看他們對我們國家做了什麼』，其實他們並沒有參與其中。」

「這可能會升級，演變成核戰之類的，所以我想有些情況會滿嚴重的。至於人類滅絕？我就不知道了。」

AI 人工智慧 ChatGPT

上一則

吃飯時超大蜂窩「從天而降」百隻蜜蜂在屋內亂竄飛舞

下一則

用啤酒抓蟑螂 達人秀亮眼戰績：進得去出不來

延伸閱讀

人類第一次 中國天宮實現「太空造血」

人類第一次 中國天宮實現「太空造血」
傳染性大增 禽流感病毒變異迅速 專家示警：哺乳動物病例數攀升

傳染性大增 禽流感病毒變異迅速 專家示警：哺乳動物病例數攀升
中國天宮太空站首次實現了人類幹細胞的太空造血

中國天宮太空站首次實現了人類幹細胞的太空造血
華裔服裝設計師梁源源 打造甘迺迪大戲「龍王的女兒」

華裔服裝設計師梁源源 打造甘迺迪大戲「龍王的女兒」

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50
不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

2023-06-03 21:07

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」