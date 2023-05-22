輝達在英國打造新一代超級電腦 加碼挑戰英特爾、超微

輝達想擴大挑戰英特爾和超微主宰的CPU市場。（路透）

已在人工智慧（AI）晶片 領域拔得頭籌的輝達（Nvidia），現在想擴大挑戰英特爾（Intel）和超微（AMD）主宰的中央處理器（CPU）市場，將與英國 布里斯托大學（University of Bristol）共同以一款輝達新晶片，打造超級電腦。

輝達22日在德國 一場超級運算研討會上表示，已和英國研究員及慧與科技（HPE）合作，打造「Isambard 3」超級電腦，配備384組輝達Grace CPU超級晶片（Superchips），效能與節能效益是上一代Isambard 2的六倍，作為布里斯托大學研究人員領導、慧與科技計畫的一環。

這台超級電腦將完全仰賴Grace CPU，沒有輝達的繪圖處理器（GPU）。輝達的Grace CPU是以安謀（Arm）架構為基礎，今年已開始出貨。瑞士國家超級運算中心與美國Los Alamos國家實驗室已採用輝達晶片打造超級電腦。

布里斯托大學教授兼Isambard計畫首席調查員Simon McIntosh-Smith表示，輝達的Grace CPU促成效能突破，能夠推進科學發展的疆界，並解決一些人類最艱難的挑戰。布里斯托大學系統將用於氣候科學與藥物發現研究等。