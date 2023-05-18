Netflix廣告版訂閱方案「每月7元」活躍用戶已近500萬

影音串流平台網飛。（路透）

影音串流平台網飛（Netflix Inc）高層今天表示，最近推出廣告版訂閱方案後，每月已有近500萬活躍用戶。

路透社報導，這家串流影音先驅去年11月在美國等12個市場推出每月7美元的廣告版訂閱方案，比起原本無廣告的基本方案便宜3美元，藉此在線上觀眾競爭更加激烈之時，吸引更多客戶。

Netflix今天在每年例行舉辦的Upfront活動上首次向廣告商發表報告，為即將播出的節目尋找廣告金主。

Netflix主管強調公司節目範圍廣泛，從科幻大片「怪奇物語」（Stranger Things）到韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game），再到即將上映的動作片續集「驚天營救2」（Extraction 2）。

Netflix內容長巴賈里亞（Bela Bajaria）表示：「沒有其他娛樂公司渴望在如此多的國家為如此廣泛、多樣化的觀眾製作這麼多類型的精彩電影 和節目。」

Netflix全球廣告業務總裁高曼（Jeremi Gorman）表示，全球每月活躍用戶數已達500萬，這涵蓋廣告方案帳號下所有成人個資 ，兒童成員則不會看到廣告。

Netflix表示，截至3月底，全球有2億3250萬付費用戶。

公司高層表示，希望與廣告商合作創造僅適用數位服務的新型態廣告，共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）說，例如30分鐘長的廣告分成數日播放，用戶每次觀看節目時播放一小段。