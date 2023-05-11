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Google推動無密碼未來 下一步整合第三方應用

中央社／舊金山11日電
Google日前向全球推出密碼金鑰，啟用更簡單安全的登入方式，邁向「無密碼」未來。（美聯社）
Google日前向全球推出密碼金鑰，啟用更簡單安全的登入方式，邁向「無密碼」未來。（美聯社）

Google日前向全球推出密碼金鑰（Passkeys），啟用更簡單安全的登入方式，邁向「無密碼」未來。Google資安副總裁韓森（Royal Hansen）今天表示，下一步是提高第三方業者的接受度及整合應用。

Google密碼金鑰用來取代傳統容易被破解的文字或符號密碼，允許使用者透過指紋辨識、臉部掃描或螢幕解鎖PIN碼等方式登入App或網站，通常需要生物特徵才能登入，往往能有效防範從遠端發動的網路攻擊。全球所有Google帳號用戶都可以選擇是否啟用密碼金鑰功能。

韓森出席Google I/O開發者大會媒體圓桌論壇時指出，網路世界最重要的是教育人們如何維持網路安全，其次是確保軟體從開發階段就具備安全性。密碼隨著網路興起而誕生，人們開始需要在不同裝置上輸入密碼、驗證身分，也因此讓駭客動了歪腦筋，目前網路釣魚仍是駭客攻擊主要手法之一。

韓森說，Google近期向全球Google帳號用戶推出密碼金鑰後，也透過廣受歡迎的Chrome瀏覽器擴大推廣，是很聰明的一招，因為越多人啟用這項功能，就越能保障使用者安全，下一階段要提高第三方業者的接受度及整合應用。

但他也提醒，太過積極推廣密碼金鑰未必是好事，用戶可能覺得介入太多，說不定會造成反效果，需要小心拿捏分寸。

Google今天在加州山景城總部海岸線圓形劇場舉辦I/O開發者大會，發表硬體新產品，並介紹為保障網路安全所推出的最新功能。其中「關於這張圖片」功能提供使用者重要的背景資訊，例如這張圖片首次被Google索引的時間、最早出現的地方，以及其他可搜尋到此圖片的位置，協助用戶評估網路上視覺內容的可信度。

「安全瀏覽」功能使用人工智慧（AI）技術識別有害的網站或檔案，並向用戶發出警告，防止詐騙發生。為了應對犯罪分子和不斷變化的手法，Google推出最新的Safe Browsing API（應用程式介面）以加速檢查、識別遭駭的網站，在Chrome和Android平台上每個月多阻止了800萬次的釣魚攻擊。

此外，Google雲端硬碟的垃圾郵件保護措施也獲得提升，加入一項新的檢視功能，讓檢查和分類檔案變得更簡便，有助於防範垃圾郵件和有害內容。Google雲端硬碟也會像Gmail一樣自動分類標記垃圾郵件，以防看到危險或不想看到的檔案。

Google 雲端 釣魚

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