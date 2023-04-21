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Google合併旗下AI兩大部門 拚全力衝刺

編譯葉亭均／綜合外電
Google已將兩個人工智慧（AI）部門Google Brain和DeepMind合併。(路透)
Google已將兩個人工智慧（AI）部門Google Brain和DeepMind合併。(路透)

字母公司（Alphabet）旗下的Google已將兩個人工智慧（AI）部門合併，在科技公司競相爭奪AI領域領導地位之際，這是一次重大的組織調整。

Google表示，新部門Google DeepMind將把現有的Google Brain和DeepMind研究部門合併為一個團隊，由DeepMind的共同創辦人兼執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）領導。Google是在2014年以大約5億美元收購了DeepMind。

負責監督Google Brain團隊的Google Research前任主管迪恩（Jeff Dean）將轉任新設立的首席科學家職位。Google表示，迪恩將領導該公司「與AI有關的最關鍵和最具戰略性的技術計畫」，包括一系列新的強大AI計畫。

Google執行長皮伽20日在一篇部落格貼文中表示：「在Google運算資源的支持下，將所有這些人才整合成一個專注的團隊，將大大加快我們在AI方面的進展。」皮伽表示，兩個團隊合併後將聚焦AI與機器學習。

包括Google和微軟支持的OpenAI在內等科技公司一直競相構建愈來愈大的AI演算，即大型語言模型。這些程式已經展現了在多種任務上的潛力，例如對複雜文檔進行摘要和進行類似人類的對話。OpenAI就是受歡迎的聊天機器人ChatGPT的創造者。

Google AI 字母

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