安全漏洞恐被駭客利用 蘋果緊急釋出iOS 16.4.1修復

不少果粉搶先升級iOS 16.4正式版卻爆發更新災情；圖中人物與新聞事件無關。示意圖。（本報資料照片）

蘋果 （Apple）iOS 16.4正式版自3月28日開放更新後，許多果粉躍躍欲試、搶在第一時間下載體驗，未料卻爆發Siri無法連線等災情，讓「搶先試膽」的果粉們哀鴻遍野，如今蘋果終於出手，緊急釋出修復版本供受災用戶搶修iPhone 。

iOS 16.4正式版才剛釋出不久，疑似爆發災情慘重，不到兩周時間蘋果就緊急發布iOS 16.4.1、iPadOS 16.4.1小更新版本來進行修復。

iOS 16.4正式版本更新爆發集體iPhone用戶無法連線Siri問題，稍早蘋果緊急釋出iOS 16.4.1版來修復，同時修正表情符號「推手」沒有顯示膚色選項的狀況。

iOS 16.4.1版本也修復了系統中的2項安全漏洞，蘋果警示安全漏洞恐怕已遭駭客利用，呼籲受災用戶盡快升級iOS版本；用戶可透過設定→一般→軟體更新路徑檢查更新下載iOS 16.4.1最新更新版本。