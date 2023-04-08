我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

安全漏洞恐被駭客利用 蘋果緊急釋出iOS 16.4.1修復

聯合新聞網／即時報導
不少果粉搶先升級iOS 16.4正式版卻爆發更新災情；圖中人物與新聞事件無關。示意圖。（本報資料照片）
不少果粉搶先升級iOS 16.4正式版卻爆發更新災情；圖中人物與新聞事件無關。示意圖。（本報資料照片）

蘋果（Apple）iOS 16.4正式版自3月28日開放更新後，許多果粉躍躍欲試、搶在第一時間下載體驗，未料卻爆發Siri無法連線等災情，讓「搶先試膽」的果粉們哀鴻遍野，如今蘋果終於出手，緊急釋出修復版本供受災用戶搶修iPhone

iOS 16.4正式版才剛釋出不久，疑似爆發災情慘重，不到兩周時間蘋果就緊急發布iOS 16.4.1、iPadOS 16.4.1小更新版本來進行修復。

iOS 16.4正式版本更新爆發集體iPhone用戶無法連線Siri問題，稍早蘋果緊急釋出iOS 16.4.1版來修復，同時修正表情符號「推手」沒有顯示膚色選項的狀況。

iOS 16.4.1版本也修復了系統中的2項安全漏洞，蘋果警示安全漏洞恐怕已遭駭客利用，呼籲受災用戶盡快升級iOS版本；用戶可透過設定→一般→軟體更新路徑檢查更新下載iOS 16.4.1最新更新版本。

對於電池續航力問題，科技測評YouTube頻道「iAppleBytes」針對iOS 16.4正式版進行實測，發現在6款iPhone中「電池續航力下跌」的慘況，如今iOS 16.4.1更新版本釋出，目前尚不確定是否會為續航力問題帶來改善。

蘋果緊急釋出iOS 16.4.1小更新版本，修復Siri無法連線問題。（取材自M...
蘋果緊急釋出iOS 16.4.1小更新版本，修復Siri無法連線問題。（取材自MacRumors）

iOS 蘋果 iPhone

上一則

4月8日星座運勢 牡羊為愛耕耘 巨蟹財運升級

下一則

泰國和尚慶生 空中「撒15萬鈔票」百名信徒瘋搶

延伸閱讀

不更新恐不能用…蘋果要限制舊系統用戶禁用官方App

不更新恐不能用…蘋果要限制舊系統用戶禁用官方App
彭博商周：庫克訪中國強調共生 其實正加速分散布局

彭博商周：庫克訪中國強調共生 其實正加速分散布局
蘋果庫克傳本月造訪印度 討論擴大印度製造

蘋果庫克傳本月造訪印度 討論擴大印度製造
分析師看好iPhone銷售好轉 估上季平均售價提高

分析師看好iPhone銷售好轉 估上季平均售價提高

熱門新聞

專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

2023-03-31 23:30
日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

2023-04-03 02:10
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
林丹（左）、張繼科（右二）與孫楊（右一）相繼因醜聞人設崩壞。(取材自微博)

1張照片 3金牌男神崩壞 張繼科、林丹、孫楊合影被扒

2023-04-03 23:35

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館